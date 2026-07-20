Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, 20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri ise minnet ve şükranla andı.

Orçan, 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Orçan mesajında, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenliğinin simgesi olan bu günü gururla kutladıklarını belirtti.

Barış Harekâtı’nın Kıbrıs Türk halkına özgürlük, güvenlik ve bağımsızlık kazandırdığını ifade eden Orçan, birlik ve beraberliğin korunmasının en büyük sorumluluk olduğunu söyledi.

Tüm halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayan Orçan, barış, huzur ve kardeşlik içerisinde nice yıllar temennisinde bulundu.