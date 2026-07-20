TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümünde kahraman şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti.

Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.