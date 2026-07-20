Kapalı Maraş bölgesinde bulunan ve 47 yıl aradan sonra 5 yıl önce ibadete açılan Bilal Ağa Mescidi'ni ziyaret edenlerin sayısı 5 milyonu aştı.

Bilal Ağa Mescidi'nin 20 Temmuz 2021'de ibadete açılmasının 5. yıl dönümünde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, mescidin uzun yıllar aradan sonra aslına uygun olarak restore edilerek ibadete açıldığını hatırlattı.

Tümer, Gazimağusa'ya bağlı Kapalı Maraş bölgesinde bulunan, Bilal Ağa Mescidi'nin 47 yıl kapalı kaldıktan sonra ibadete açılmasının ardından KKTC'nin en fazla ziyaret edilen yerlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Mescidi bugüne kadar ziyaret edenlerin sayısı 5 milyonu aşmış durumda." ifadesini kullandı.

Bilal Ağa Mescidi'nin 1813 yılında inşa edildiğini söyleyen Tümer, mescide ait vakfiye ve tapu kayıtlarının tespit edildiğini anlattı.

Tümer, mescidin Kapalı Maraş'ta bugüne kadar gelmiş olmasının, bölgedeki Osmanlı vakıflarının varlığına delalet ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bilal Ağa Mescidi bizim bir damgamız. Kapalı Maraş'taki Türk-İslam varlığının Ada'da olduğunun bir simgesidir. Biz bölgedeki vakıf mülklerinin tapularının yer aldığı, Türkçe, İngilizce ve Rumca broşürler bastırdık. Tarihi gerçekleri orada ziyaretçilerle paylaşıyoruz. Ayrıca bu tapuları ve belgeleri, Kapalı Maraş içerisinde noktalar belirleyerek, panolara da ziyaretçilerin göreceği şekilde astık. Tapuların zaman içerisinde nasıl değiştirildiğini ispatlayarak gösterdik."

- "Kapalı Maraş'ın yüzde 98'i vakıf malı"

Bilal Ağa Mescidi'ne, aslen Erzincanlı olan Bilal Ağa'nın 2 defa para bağışladığını vakfiye belgelerinde tespit ettikleri bilgisini paylaşan Tümer, "Kapalı Maraş'ın yüzde 98'i vakıf malı. Burası Osmanlı vakıflarına ait." diye konuştu.

Tümer, Kapalı Maraş'taki en büyük mülklerin 3 vakfa ait olduğuna dikkat çekerek, Abdullah Paşa Vakfının en büyük paya sahip olduğunu, Lala Mustafa Paşa Vakfı ile Bilal Ağa Vakfının da bölgedeki vakıf mallarının sahibi olduklarını söyledi.

Bölgede bulunan tiyatro binasının yerinin de Osmanlı vakıflarına ait olduğuna işaret eden Tümer, eski tapu kayıtlarına ulaştıkça Kapalı Maraş ile ilgili gerçeklerin gün yüzüne çıktığını anlattı.

- Bilal Ağa Mescidi

KKTC'nin Gazimağusa (Mağusa) ilçesine bağlı Kapalı Maraş bölgesindeki Osmanlı dönemi eseri Bilal Ağa Mescidi'nin 200 yıldan fazla tarihi olduğu biliniyor.

Osmanlı mimarisinin motiflerini taşıyan mescitte minare bulunmuyor.

Kapalı Maraş'ın 1974'ten sonra kapatılmasıyla, 47 yıl kapısı kilitli kalan Bilal Ağa Mescidi, bölge için yapılan kademeli açılım süreciyle tekrar ibadete açıldı.

Bilal Ağa Mescidi, 20 Temmuz 2021'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle ibadete açıldı.