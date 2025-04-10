Havalimanı’ndan önceki gün KKTC’ye giriş yapan 59 yaşındaki Muhammet Yaşar’ın tasarrufunda bulunan bavula Narkotik detektör köpeğin tepki vermesi üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, bavulda tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 9 sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Muhammet Yaşar dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 8 Nisan 2025 tarihinde Havalimanı yolcu bekleme salonunda bulunan zanlının bavuluna detektör köpek Pamir'in tepki vermesi üzerine yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 9 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi nisan ayı başında Bursa’da 10 adet olarak 2 bin TL ye aldığını, bir tanesini içtiğini, geri kalan kısmını 4 günlük tatile gelirken içmek için yanında getirdiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının ifadesinin araştırılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Zanlının avukatı, müvekkilinin Türkiye'de reçeteli olarak ve izinli kenevir kullandığını öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.