Tatil Evleri Yasa Tasarısı oy çokluğu dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Tatil Evleri Yasa Tasarısı üzerine konuşan Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Tatil Evleri Yasa Tasarısı”nın amacının mevcut yapı stokundaki evleri kayıt altına almak ve buradan elde edilecek gelirin kamu maliyesi tarafından tahsil edilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Berova, “Kamu maliyesi olarak elbette bu kayıtlılık üzerinden gelir elde edeceğiz. Zaten kiralanıyor ve kullanılıyor ama takip edilemiyordu. Mart ayında yürürlüğe girecek ve bunun yansımasını 2027 bütçe öngörülerinde ortaya koyacağız” dedi.

On yıllardan beri oluşan stokla ilgili bir belirsizlik olduğunu ifade ederek, bu tür konutlarda internet ve aracılar üzerinden kiralama yapıldığını ve herhangi bir kayıtlılığın söz konusu olmadığını dile getirdi. Berova, yasayla kayıt altına alma ve kayıtlılık üzerinden gelirin kamu maliyesi tarafından tahsil edilmesinin yolunu açmayı hedeflediklerini kaydetti.

İlgili konutların tapuya kayıtlılıkları sağlandıktan sonra denetim yapılacağını dile getiren Berova, kayıt dışılığın kayıt altına alınacağını ve gelir elde edileceğini yineledi. Bakan Berova, elde edilen gelirleri bir sonraki bütçe dönemi içerisinde Meclis’e sunacaklarını belirtti.

Kayıt dışılığı savunmanın doğru olmadığını dile getiren Berova, yıllardır çekmecelerde bekleyen sözleşmelerin kayıtlılıkla tapuya gireceğini kaydetti. Kayıt dışılıkla mücadelenin geçen yıl da ana temalardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Berova, yasa hayata geçtikten sonra pratikte oluşacak sorunların çözülebileceğini belirtti.

“Önce yıllar süren kayıt dışılığı kayıt altına alalım, gelirlerin değerlendirilmesi açısından Turizm Bakanlığı’nın projelerine elbette katkı koyacağız” diyen Berova, bu yasanın kamu maliyesi ve ülke için çok önemli olduğunu vurguladı.

CTP Milletvekili Fikri Toros ise yerinden söz alarak, “Koçanı olmayan bir gayrimenkulün kira sözleşmesi tapuda kayıt edilemez” diyerek, yasa tasarısının yanlış varsayımlar üzerinden bina edildiğini söyledi.

Maliye Bakanı Berova ise konuşmasına devam ederek, bu tür yerlerin hem yasal, hem kayıtlı, hem de gelir getirici olacağını yineledi.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı ise yeniden söz alarak, söylediklerinin çarpıtıldığını kaydetti. Turizm Planlama Dairesi’nin görev alanında tatil evleri olmadığını ifade eden Solyalı, teşkilat yasasına bu dahil edilmeden denetleme yapılamayacağını kaydetti.

Yasa geçtiğinde denetime hazır olmayan bir yapı olacağını belirten Ürün Solyalı, “Biraz hukuk bilin, biraz okuyun” dedi. Solyalı, hukuka aykırı yetkisiz kesilen cezalar olacağı uyarısında bulundu, yasa tasarısının komiteye geri çekilmesini istedi.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ise, konu turizm amaçlı kullanılan konutların kayıt altına alınması ise, bu işin daha kısa yoldan yöntemi olduğunu kaydetti.

Denetimle ilgili “yetkisiz, yetkili yaratılmaya” çalışıldığını kaydeden Uluçay, bunun yasal mevzuata aykırı olduğunu belirtti. Uluçay, “Maksadımızı sadeleştirelim, neyi murat edersek onu ele alalım” dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe da, gayri ciddi bir çalışma içerisinde olunduğunu ifade ederek, “Böyle iş yapılmaz, tamam değil. Sayın Ataoğlu siz de sorumlusunuz” diye konuştu.

Ülkedeki butik otellerin zor durumda olduğuna dikkat çeken Özdenefe, sektöre yatırım yapılmadan girilip, müdahil olunmasının önünün açılmasını eleştirdi.

“Öyle bir alan açıyorsunuz ki turizm sektörü çöpe” diyen Özdenefe, sektördeki paydaşların olumsuz etkileneceğini söyledi. Fazilet Özdenefe, iktidardaki vekillerin yasa tasarısından haberi olmadığını da savundu.

Yasa tasarısıyla ilgili “hukuki bir garabet” eleştirisinde bulunan Özdenefe, “Bütçe geçsin tüm paydaşları çağırın, biz de gelelim gereği neyse yapılsın” diyerek, Meclis Başkanını da göreve çağırdı.

Meclis’te “Tatil Evleri Yasa Tasarısı” hakkında konuşan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, uygulamanın asıl amacının yabancılara mal satışı sırasında alternatif yaratmak olduğunu savundu. Bakan Oğuz, sektörden gelen talep doğrultusunda rekabetçi koşulları ortadan kaldırmak ve müteahhitlerin zarara uğramasını önlemek için bu adımın atıldığını belirtti. Turizm Bakanı’nın da dünyada uygulanan modeli örnek alarak mevcut stokları tüketmek ve sektöre yeni alternatifler yaratmak amacıyla böyle bir uygulama talep ettiğini ifade eden Oğuz, “Amacımız, kayıt dışı olarak ülkeye gelen ve internet üzerinden satılan dairelerin çoğunu kayıt altına almak ve yasal boyut kazandırmaktır” dedi.

FİKRİ ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da söz alarak eleştirileri yanıtladı.

Evlerin bugüne kadar kontrol ve denetim olmadan kiralandığını kaydeden Ataoğlu, bu evlerde konaklayanlar marketlerden alış veriş yapma ya da restoranlarda yiyerek, dışarıya katma değer sağladığını belirtti.

Bütün paydaşlarla birlikte çalıştıklarını aktaran Ataoğlu, bu tür yerlerin kontrol ve denetimde olmasıyla yatak ve turist sayısının da çıkarılmış olacağını kaydetti.

Gereken vergi ve harçların da alınacağını belirten Ataoğlu, çalışmaya katkı koyanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından madde madde görüşülmesi sonrasında Tatil Evleri Yasa Tasarısı 26 kabul, 12 ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.