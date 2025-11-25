Limasol ve Baf kazaları arasında önceki gün öğle saatlerinde çıkan ve sürekli yön değiştiren şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın dün sabah itibarıyla kontrol altına alınabildi.

Güney'de yayımlanan Haravgi ve diğer gazeteler Baf’ın Kilis ve Strumbi köyleri arasındaki arazi koşullarının zorluğuna dikkati çekti. İki köyün tahliyesi de planlanan yangınla mücadeleye Güney Kıbrıs’ın bütün kazalarından itfaiye, Orman Dairesi, hava ve yer ekipleri ile gönüllüler destek verdi.

Baf’ın Kilis, Srtumbi, Akursu bölgesinde önceki gün başlayan ve dün sabah kontrol altına alındığı açıklanan büyük yangının “cehennem vadisi” olarak adlandırılan mevkide yeniden alevlendiği bildirildi.

Yangına iki hava imkanı ve takviye edilmiş yer ekipleri ile müdahale edildi.

Haberde bir kilometrekarelik alanın yangından etkilendiği bilgisi de verildi.