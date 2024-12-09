Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yeni “geçiş noktaları” açmaya hazır olduğu şeklindeki söylemini önceki gün de yineledi.

Hristodulidis önceki gün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yeni geçiş noktalarının açılması konusunu pazartesi dahi görüşmeye hazır olduğunu iddia etti.

“Kokkina” bölgesi de dahil gerekli tüm ön çalışmayı yaptıklarını ifade eden Hristodulidis, “görüşmeye başlamak için olumlu bir yanıt beklediğini” vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ise Hristodulidis’in söz konusu açıklamasının devamında RMMO’nun silahlanması ve AGİT Genel Sekreterliği'ne Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu’nun, Güney Kıbrıs’ın da olumlu oyuyla seçilmesini yorumladığını yazdı.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın savunmasının güçlendirilmesi konusunu hiçbir şekilde yorumlamayacağını belirtirken “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin caydırıcılık gücünün arttırılması adına, kamuoyundan ve açıklamalardan uzak, her şeyi yapmaya devam edeceklerini” ifade etti.

Türk diplomat Sinirlioğlu’nun AGİT Genel Sekreterliği'ne, Güney Kıbrıs’ın da kabul oyuyla seçilmesinin sorulması üzerine ise Hristodulidis; “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB ve uluslararası toplumun bir üyesi olduğunu, Türkiye’yi tanıdığını ve bazı kesimlerin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortadan kalkması için gösterdikleri çabaya rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin güçlenerek varlığını sürdürdüğünü” söyledi.