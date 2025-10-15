Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Girne’de Atatürk büstü önünde miting düzenledi.

Mitingde konuşmaların ardından Türkiye’nin ünlü sanatçısı Demet Akalın da sahne aldı.

Tatar düzenlenen mitingde halka hitap ederek, KKTC’nin geleceğine dair vizyonunu anlattı.

Siyasi görüş, köken veya oy tercihi fark etmeksizin bütün vatandaşlara hizmet ettiğini belirten Tatar, şunları kaydetti:

“Halkımızın her bir ferdi benim için kıymetlidir, önemlidir. Halkın içinden çıkmış bir Cumhurbaşkanı olarak makamda oturan değil, daima halkımın, sizlerin arasında oldum. Gece gündüz sizlerin dertleriyle dertlendim. Hiç kimsenin kökenine bakmadan her vatandaşımıza samimiyetle hizmet ettim. Halkın içinden çıktım, şimdi, uluslararası arenada halkımı temsil ediyorum."

Tatar, CTP ve adayına yönelik eleştirilerde bulunarak, “Bize bu iftiraları atanların yolu bellidir. Kıbrıs Türkü’nü eşiti olarak görmeyenlerin, Türkiye’nin garantörlüğü kalksın, Türk Ordusu adadan çıksın diyenlerin, Rum milliyetçisi AKEL’in yoludur. Göreve gelmeleri halinde ilk iş olarak KKTC’yi parçalamak isteyenlerin, Türkiye’ye işgalci diyenlerle beraber yürüyenlerin yoludur." dedi.

Atak Diplomasi’yi KKTC’nin her alanda güçlü siyaset izlemesi olarak tanımlayan Tatar, şunları söyledi:

“Ulaşımda, iletişimde, tarımda, eğitimde, turizmde, üretimde, ekonomide Anavatan Türkiye ve Türk Devletleri ile KKTC’ye daha çok hizmet getirmek, daha çok eser yapmak demektir. Atak Diplomasi KKTC’yi dünyaya daha çok açmaktır.”

Tatar, Girne’deki altyapı ve sağlık yatırımlarını şu şekilde aktardı:

“Alsancak-Girne Çevre Yolu tamamlandı ve trafik rahatladı. Çatalköy-Girne çift şerit yolu büyük bir hızla tamamlanıyor. Girne’nin göz bebeği Antik Liman geçtiğimiz yıl yenilenmişti, önümüzdeki yıl kıyının temizlenmesini hedefleyen 4. aşama çalışmaları büyük oranda tamamlanacak. 114 hasta yataklı ve 10 yoğun bakım yataklı Yeni Girne Devlet Hastanesi bitmek üzere ve açılışını kısa sürede yapacağız. Girne Asker Hastanesi geçtiğimiz yıl hizmete açıldı ve KKTC vatandaşları randevuyla hizmet almaya başladı. Önümüzdeki dönemde Girne’de ihtiyaca göre yepyeni bir okul inşa edeceğiz.”

Tatar, iletişim ve teknoloji alanında da önemli adımlar atıldığını dile getirerek, “Fiber optik altyapı çalışmaları ile KKTC süper hızlı internet altyapısına kavuşacak. Sadece evler değil, okullarımız ve üniversitelerimiz de bu altyapıdan en iyi biçimde faydalanacak. Mobil hatlarda 5G teknolojisi, Türkiye ile paralel şekilde ülkemize de getirilecek.” dedi.



