“İki devletli çözüm” tezinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bu adımın Meclis iradesini yansıtmadığını, doğrudan hükümetin siyasi hesabına hizmet ettiğini belirterek, “Meclis değil hükümet kararı veriyorsunuz” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Erhürman, seçimlere beş gün kala Kıbrıs sorununa ilişkin böylesi bir kararın gündeme getirilmesini “ciddiyetsizlik” olarak nitelendirdi; “Bu mesele, seçim amaçlarıyla kullanılabilecek bir enstrüman değildir” dedi

Hükümete mensup vekillerin konuşmalarını dinlediğini söyleyen Erhürman, “Bahsetmedikleri bir konu var: Bugün itibariyle seçime 5 gün var. Nedense bu konu hiç gündem olmadı. Tarihimizde Melis’te, hem de Kıbrıs sorunuyla ilgili bir kararı seçime 5 gün kala aldığını görülmedi” dedi.

Erhürman, “Bu ciddiyetle bağdaşan bir tavır değildir. Kıbrıs sorunu memleketin en ciddi konusudur. Bu halkın egemenlik haklarıyla ilgili en ciddi konudur. Seçim maksatlarıyla kullanılabilecek bir enstrüman değildir. Hele de KKTC meclisi, hiç seçim maksatlarıyla kullanılacak bir enstrüman değildir. Buradaki ciddiyetsizliği, buradaki arkadaşlar üzerinden değil, bunun müsebbibi olan üzerinden kayda geçirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Kendisinden önce konuşan vekillere işaret eden Erhürman, “Benden önce konuşan arkadaşların bazıları şu cümleyi kullandı: ‘Gönül isterdi ki oybirliğiyle bu karar geçsin.’ Gönlün istemesi yetmez. Eğer gönül bir şey istiyorsa, yolunu etmek gerekir. Oybirliğiyle karar alınabilmesi için topluca önceden görüşülür. Sadece iktidara mensup vekillerin değil; muhalefete mensup vekillerin de oyu alınmaya çalışılır. Özellikle önerge aşamasında” ifadelerini kullandı.

“Komitede biz oy doğrultumuzu ifade etmiştik” diyen Erhürman, “Komite safhasında durumu gördünüz. Hayır diyor arkadaşlar. Bunun üzerine gönül istiyor diye genel kurulda konuşma mı yapıyorsunuz?” diye sordu.

Erhürman, “20 Ekim’den sonra bu ülke, bu halk, tekrardan kendisiyle, kurumlarıyla gurur duyacak. Çünkü bu yaşanan, maalesef gurur duyulacak bir durum değildir. Meclis kararı Kıbrıs sorunuyla ilgili olacaksa, dünyaya mesaj verilmesi gerekir. Bunu da Meclis bütünlüğüyle verirler. Bu Meclis değil, hükümet kararıdır. Hükümet kararı verecekseydiniz, Meclise getirmenize gerek yoktu” şeklinde konuştu.

Sözlerinin sonunda, insanları doğdukları yere göre bölmeye çalışan politikalara tepki gösteren Erhürman, şöyle devam etti:

“Sizden ricamdır bugün için, 20 Ekim’den sonra da meclisimiz için ricamdır, bu memlekette insanları bölmek üzerinden politika yapmaktan vazgeçin. İnsanları doğdukları yere göre ayırmak, buradan siyasi rant elde etmek bu halka yapılacak en büyük kötülüktür. Kürsüde özel hayatı anlatmak zorunda değilim ama benim bir kız kardeşim var eşi Türkiye Cumhuriyeti kökenlidir. İki çocukları var. Benim iki yeğenim. Tek yeğenlerim. Bu çocuklar, karma evlilikten doğan çocuklardır. Bunu olsun benim üzerimden söylemeyin. Benim ailem üzerinden ayrımcılık politikaları üretmeyin. Bunlar gemilere dolduracak da bilmem ne. Yazıktır yahu. Hiçbir şey için değmez buna. Bu korkuyu salmaya vallahi de billahi de değmez. İnsanları tedirginlik içerisine sokarak bunu yapmaktan imtina etmeyecek misiniz?”

Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakları ve adada özgür dolaşım haklarıyla ilgili Ersin Tatar’ın 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı sürecinde tek bir adım atmadığını ifade eden Erhürman, “Eğer bu çocukların hakları önemli değil diyorsanız, size çağrı yapıyorum; gidin verin pasaportları! Siz derken, çoğul olarak siz kullanmıyorum. Makama saygı amacıyla ‘siz’ kullanıyorum. Onun da adresi belli” şeklinde konuştu.