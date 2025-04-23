Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 11’incisi gerçekleşecek festivale Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağını belirterek, dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bir mesaj verileceğini söyledi.



Tatar, organizasyonun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak olmasından dolayı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkür etti.



Kıbrıs Barış Harekatı döneminde Milli Savunma Sanayisindeki eksikliklerden dolayı ASELSAN’ın kurulduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, festivalde ASELSAN gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli kurum ve kuruluşlarının başarılarını anlatma ve tanıtma fırsatı bulacağını dile getirdi.

- “Çok sayıda insan festivale katılacak”



Türkiye’den, dost ülkelerden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden çok sayıda insanın festivale katılacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, festival kapsamında gösteriler yapılacağını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Tatar, festivalin KKTC’nin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirterek, Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin yeni yüzyılında savunma sanayisindeki başarıların Selçuk Bayraktar’ın liderliğinde yapılacak gösterilerle gençlere ve kurumlara ilham vereceğini, yeni fikirler ve teknolojik yeniliklerin ortaya çıkacağını vurguladı.



Geniş katılımla yapılacak TEKNOFEST KKTC 2025’in, ileriki yıllarda gençlerin motive olması ve yeni projeler yaratması açısından önemli olduğunu dile getiren Tatar, festivalde emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür etti.