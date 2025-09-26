Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Rum tarafının hiçbir zaman eşit anlamda federasyonu kabul etmediğini ve masaya her oturduğunda kazanımla kalktığını belirtti.

-“Yıllarca denenen federasyon modeli tükendi”

Seçim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti. Tatar burada yaptığı konuşmada, Annan Planı dönemi ve Crans Montana görüşmelerinde yaşananların ardından yıllarca denenen ancak sonuç alınamayan federasyon modelinin tükendiğini söyledi.

-“Anlaşma isteyen karşı tarafın egemenliğini kabul etmeli”

Rum tarafının, Kıbrıs Türkü’nün egemenliğini kabul etmediğini anlatan Tatar, anlaşma isteyenin, karşı tarafın egemenliğini kabul etmesi gerektiğini ancak Rumların, Türkleri azınlık olarak gördüğünü vurguladı.

-“Yeni siyasete Türkiye tam destek”

Rum tarafının dayatma bir çözümle sıfır asker ve sıfır garanti istediğine işaret eden Tatar, dünyadaki jeopolitik ve jeostratejik gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle iki devletli çözüm siyasetini gündeme getirdiklerini söyledi.

-“Erdoğan, BM’de Kıbrıs Türkü’nün sesi oldu”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantılarında son dört yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ve ambargoların kaldırılması çağrısı yaptığını dile getiren Tatar, iki devletli çözüm siyasetini dünyaya duyurduğunu kaydetti.

-“Görüşmelerden hiçbir zaman kaçmadık”

“Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulü ile resmi ve yeni müzakerelere başlayacağımızı duyurduk.” diyen Tatar, hiçbir zaman Rum tarafıyla görüşmekten kaçmadığına dikkat çekti.

Rum tarafı, garantör ülkelerin dışişleri bakanları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin katılımıyla 5+1 görüşmelerinin kendi önerisiyle gerçekleştiğini anlatan Tatar, Kıbrıs’ta, Cenevre’de ve New York’ta görüşmeler yaptığını kaydetti.

-“Müzakere masası dışında da mücadele verilebilir”

Türkiye’nin toplantılarda yaptığı açıklamalarda iki devletli çözüm siyasetini BM kayıtlarına geçirdiğini ifade eden Tatar, “Paradigma değişikliğini ters çevirmek büyük kayıptır. Mücadele sadece resmi müzakere masasında verilmez, masa dışında da mücadele verilir. Direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt teması önerdik ancak kabul etmiyorlar.” dedi.

“Türkiye ile uyum içinde olduk, yatırımlar yapıldı”

Türkiye ile uyum içinde siyaset yürütmenin yanı sıra İktisadi ve Mali İşbirliği protokolleriyle ülkeye yatırımların yapıldığını dile getiren Tatar, pandemi ve 6 Şubat depreminin etkilerine rağmen ulaşım, iletişim, sağlık, alt ve üst yapı konularında gelişmeler yaşandığını kaydetti.

“Rum tarafının tutuklamaları insan haklarına aykırıdır”

Rum tarafının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yatırım yapanlarla ilgili yaptığı haksız tutuklamaların takipçisi olduklarını ve toplantılarda gündeme getirdiklerini ifade eden Tatar, “Rum tarafının yaptığı insan haklarına aykırıdır, burada otoritesi ve yetkisi yoktur.” diye konuştu.

“Rumlar masaya her oturduğunda kazanımla kalktı”

Rum tarafının hiçbir zaman eşit anlamda federasyonu kabul etmediğine ve masaya her oturduğunda kazanımla kalktığına dikkat çeken Tatar, “Mehmet Ali Talat çapraz oyu kabul etti. Crans Montana’da ise harita verildi ancak göreve geldiğimizde kayıtlarımızda bulamadık.” dedi.

“Güzelyurtlular toprağına sahip çıkıyor”

İki devletli çözüm siyasetiyle zeminin güçlendiğini dile getiren Tatar, toprakları verilecek diye başka yerlere yatırım yapan Güzelyurtluların yerlerine sahip çıktığını ve yatırım yapmaya başladığını söyledi.

“Önerdiğimiz sınır kapılarına cevap vermediler”

Sınır kapıları konusunda yapıcı olmaya çalıştıklarını anlatan Tatar, Metehan’daki sıkıntı ve Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ticaret yapılabilmesi için dört yıl önce Haspolat kapısının açılmasını önerdiklerini ardından ikinci öneri olarak Akıncılar’da kapı açmak istediklerini kaydetti.

“Rum tarafı ara bölgeye yayılmak istiyor”

Rum tarafının önerilere cevap vermediğini belirten Tatar, Rum tarafının askeri bölge içinden transit geçiş istediğini ve ara bölgeye yayılmak istediğini vurguladı.

“Rum tarafı, hellim yasağına sevindi”

Rum tarafının, Ürdün’ün, KKTC’den hellim ithal etmesine yasak getirmesine sevindiğini aktaran Tatar, “Bu nasıl bir anlayıştır. Türk tarafını zora sokmak, umudu kaybettirip, kendilerine yama etmek istiyorlar.” dedi.

-“Devleti koruyamazsanız gençlerin yöneteceği ülke kalmaz”

Gelişmiş ülkelerde bile hükümetlerin sıkıntılar yaşadığını ancak önemli olanın iç meseleleri bırakıp Türkiye’nin desteğiyle ülkenin kalkınıp geliştirilmesi olduğunu dile getiren Tatar, “Devleti koruyamazsanız, gençlerin yöneteceği ülke kalmaz.” diye konuştu.

“Türk Devletleri Teşkilatı kazanımdır”

Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olunmasının bir kazanım olduğunu, Cumhurbaşkanı yanında devlet yetkilileri ve iş insanlarının resmi toplantılara katılıp, iş birliği yaptığını anlatan Tatar, rahatsız olan Avrupa Birliği’nin Türk devletlerini tehdit ettiğini ancak Türkiye’nin ağırlığını koyduğunu özellikle Azerbaycan ile ilişkilerin geliştiğini kaydetti.

“Ticaretin gelişmesi için çalışmalar yaptım”

Ticaretin önemine dikkat çeken Tatar, ticaretin gelişmesi için Cumhurbaşkanlığındaki teknik komitelerde, Türkiye’de ve yurt dışı temaslarında çalışmalar yaptığını da ifade etti.