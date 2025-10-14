Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, yatırımların, gelişmenin ve kalkınmanın sürdürülmesi için istikrarın devam etmesi gerektiğine dikkat çekerek, halkın iki devletli çözüme verdiği desteği sürdürmesini istedi.

Ersin Tatar seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Baf Türk Birliği Başkanı Cenk Dökmen ve Birliğin Girne Şubesi Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Tatar’a ziyaretinde Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük eşlik etti.

Tatar, yaptığı konuşmada Baf’ın Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesindeki önemine işaret ederek, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından Baf’ta yaşayanların kuzeye geldiğini ve yaşamlarını burada sürdürdüğünü söyledi.

Baf kökenli insanların eğitime önem verdiğine, kamu ve özelde çok iyi yerlere geldiğine işaret eden Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ve Başbakan Ünal Üstel ile birçok bürokratın Baf doğumlu olduğunu vurguladı.

İki devletli çözüm siyasetinin Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle yürütüldüğünü belirten Tatar, görev süresince Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri üst seviyelere çıkardığını aktardı.

Türkiye ve dünyayı etkileyen krizlere rağmen yatırımların yapıldığını ve sektörlerin geliştiğini anlatan Tatar, yatırımların, gelişmenin ve kalkınmanın sürdürülmesi için istikrarın devam etmesi gerektiğine dikkat çekti, halkın iki devletli çözüme verdiği desteği sürdürmesini istedi.