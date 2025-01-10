Süper Lig ekibi Çetinkaya Kulüp başkanı Mehmet Tatar kulübümze ait olan park alanının belediye ile işbirliğinde çağa uygun şekilde düzenlenmesine destek verdiğini açıkladı.

Çetinkaya Kulübü başkanı Mehmet Tatar'ın açıklaması şu şekilde;

“Başkentimizin güzide bir spor kulübü olarak gençliğe hizmet kadar şehrimizin gelişmesine de destek vermek asli görevimizdir. Bu uğurda Çetinkaya'ya ait alt kısmındaki Park alanının çağa uygun bir şekilde yapılıp düzenlenmesini önemsiyor ve destekliyoruz. Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan onaylanan projenin İçişleri Bakanlığı’nın önünde olduğu ve kulüp yönetimimizin de onayı istediği bize bildirilmiştir. Lefkoşa Belediye başkanımızın bugün yaptığı açık çağrı sonrası kendisi ile temas edilmiş ve Cuma günü başkanın ifadesi ile “kulübün menfaatlerinin nasıl korunacağı” konulu bir toplantı yapılması için bir randevu alınmıştır. Belediye ve kulübümüzün ortak paydada buluşması sonrası bakanlığın gerekli onayı vereceği tarafımıza bildirilmiştir. Kamuoyuna duyurulur"