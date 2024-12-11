Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nu (KHK) ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette yaptığı konuşmada, devletin iyi yönetilmesinde sınav sistemi ve liyakatın önemine dikkat çekerek, sınavlarda başarılı olanların çeşitli kademelerde yer aldığını ve devleti yönettiğini belirtti.

KHK’nın 1967 yılında kurulduğunu ve 57 yıldır kendi kuralları çerçevesinde başarılı bir şekilde görev yaptığını kaydeden Tatar, KHK'de başkanlık yapmış kişileri saygıyla andı.

Komisyonun büyük bir sorumluluk üstlendiğini ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmalarından dolayı KHK Başkanı Ömer Aydın Köseoğlu, komisyon üyeleri ve çalışanlara teşekkür etti.

KHK Başkanı Ömer Aydın Köseoğlu da konuşmasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “KHK’da yapılan çalışmaları yerinde incelediniz ve bizi onura ettiniz” dedi.

Aiyarette Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aydın Akkurt ve Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Çağakan eşlik etti.