Konuyla ilgili röportajın Birleşik Krallıktaki internet siteleri yanı sıra geçen gün Amerikan New York Post’ta da yer aldığını yazan Fileleftheros gazetesi, 33 ve 36 yaşlarındaki eşcinsel çiftin ikizlerinin 3 Ocak 2025 tarihinde Güney Kıbrıs’ta doğduğunu belirtti.

Çiftin röportajda çocukların pasaportlarının verilmesi sürecinde yaşanan gecikmeler ve bunun sonucunda evlerine dönemediklerini anlattığını yazan gazete, çiftin çocuklara sahip olmak için 107 bin dolar harcadığına da yer verdi.

Söz konusu çiftin “World Center Of Baby” (WCOB) merkezi aracılığıyla çocuk sahibi olduğunu da kaydeden gazete, merkezin Ukraynalı bir kişi tarafından kurulduğunu ve 2022 yılı mart ayından bu yana da WCOB’nin merkezinin Limasol’da bulunduğunu ekledi.