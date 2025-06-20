Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, OKKÜ Mühendislik Fakültesi tarafından dün düzenlenen çalıştayda taş ocakları “ruhsatlandırma, denetleme ve rehabilitasyon” olmak üzere 3 masada ele alındı.

Siyasi partilerden, belediyelerden, paydaş kamu kurumlarından, ilgili meslek odalarından ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katıldığı toplantıda söz alan Çalıştay Başkanı Yrd. Doç. Dr. Refet Ramiz, mühendislik ve mimarlığın birçok dalının taş ocaklarıyla ilgili çalışmalara kılavuzluk ettiğini söyledi.

Ramiz, çalıştayda ilgili her kurumun ortak amacına hizmet edebilecek önerileri ortaya koymayı amaçladıklarını belirtti.