Haravgi gazetesi, iki örgütten yapılan ortak açıklamada, bu genelgeyle hellim üretiminde gerileme yaşanacağının ve bunun da, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin, müdahil tüm taraflarla neredeyse 20 yıl boyunca mücadele edip başardığı, ülke için oldukça önemli olan bu kazanımı tehlikeye sokacağının kaydedildiğini yazdı.

Habere göre iki örgüt, hellim üretimindeki standardın, mevcut keçi ve koyun sütü miktarlarıyla sürekli ilişkilendirilerek uygulanmasının yanlış olduğunu belirterek, bunun “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin çıkarlarına ters olduğunu ifade etti.

İki örgüt ayrıca, hellim üretimi ve ihracatının azalmasıyla ilgili endişeleri anladıklarını, ancak süt oranlarıyla ilgili yumuşak geçiş yapılmasını tercih ettiklerini kaydetti.