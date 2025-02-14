Ülkede son dönemde büyük başarılara imza atan Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, tarihin en büyük operasyonunu gerçekleştirdi, zehir tacirlerine büyük bir darbe vurdu.

Gazimağusa ve İncirli’de düzenlenen "F Tipi Operasyonu’nda piyasa değeri 10 milyon TL olan, 12 bin 160 adet MDMA (extacy) türü uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gün Gazimağusa ve İncirli bölgelerinde "F Tipi Operasyonu" düzenledi.

43 yaşındaki Ahmet Erata’nın kullanımındaki araçta ve evinde yapılan aramada MDMA (ekstazi) türü uyuşturucu, yaklaşık 4 kilogram ağırlığında toplam 10 bin 900 adet hap, yaklaşık 20 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan cam pipo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 18 bin 100 TL nakit para tespit edildi.

Ahmet Erata’nın İncirli'deki evinde dün narkotik dedektör köpeği eşliğinde yeniden arama yapıldı. Aramalarda, söz konusu evde (yaklaşık 500 gram ağırlığında) bin 260 adet daha MDMA (Extacy) türü uyuşturucu madde hap bulundu.

Böylece operasyonda toplam 12 bin 160 adet MDMA (Extacy) türü uyuşturucu hap ile 20 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu.

Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen 37 yaşındaki Aynur Kasımoğulları tutuklandı.

Mağusa’da dün mahkemeye çıkarılan zanlılar Ahmet Erata ve Aynur Kasımoğulları aleyhine 1’er gün tutukluluk verildi.

KKTC’DE ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK MİKTAR

Böylece polislerin başarılı operasyonu sayesinde rekor miktardaki uyuşturucu maddeye, piyasaya sürülmeden el konuldu.

Ele geçirilen 12 bin 160 adet MDMA (extacy) türü uyuşturucunun ülke genelinde bir yılda ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarından daha yüksek olduğu ve bugüne kadar KKTC’de ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtildi.

Narkotik ekipleri bu operasyonla bir kez daha göz doldururken, topluma güven, zehir tacirlerine ise büyük korku verdi.