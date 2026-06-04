Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Tatlısu Belediyesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında Tatlısu-Çiftlikdüzü Arkeolojik Kazı Alanı Arkeopark Projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Projeye, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba ve UKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mete Boyacı imza koydu.

İmzalanan protokol ile Tatlısu-Çiftlikdüzü (Akanthou) bölgesinde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarının korunması, geliştirilmesi ve uluslararası ölçekte tanıtılması amacıyla kapsamlı bir Arkeopark Projesi hayata geçirilecek.

Açıklamaya göre proje kapsamında, bölgedeki Neolitik Dönem yerleşim alanı ve çevresi korunarak ziyaretçilere açık bir arkeopark oluşturulacak.

Arkeolojik kazıların devam edeceği alanda ziyaretçiler gerçek kazı çalışmalarını yerinde gözlemleme fırsatı bulacak. Böylece bilimsel çalışmalar ile toplum arasında doğrudan bir bağ kurulması hedefleniyor.

Arkeopark bünyesinde müze, ziyaretçi merkezi, eğitim alanları, laboratuvarlar, kazı evi ve çeşitli sosyal donatılar yer alacak. Farklı yaş gruplarına yönelik eğitim ve uygulama programlarının da düzenleneceği proje ile Tatlısu’nun tarihi mirasının dünyaya tanıtılması amaçlanıyor.

Protokol çerçevesinde UKÜ projenin finansörü ve bilimsel yürütücüsü olarak görev üstlenirken, Bakanlık ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi yasal ve idari süreçleri yönetecek, Tatlısu Belediyesi ise proje kapsamında ihtiyaç duyulan yerel hizmetlere destek verecek.

Taraflar ayrıca projenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve kendi gelir kaynaklarıyla uzun yıllar faaliyet göstermesi konusunda mutabakata vardı.

İmza töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tatlısu-Çiftlikdüzü Kazı alanının Kıbrıs tarihine ışık tutan en önemli arkeolojik merkezlerden biri olduğunu belirterek, hayata geçirilecek Arkeopark Projesi’nin hem kültürel mirasın korunmasına hem de bölge turizmine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Ataoğlu, kamu, yerel yönetim ve üniversite iş birliğiyle gerçekleştirilecek projenin Kuzey Kıbrıs’ın kültürel zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtılmasına da önemli katkı sağlayacağını vurguladı.