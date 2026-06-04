Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kalkınma Bankası aracılığıyla “Can Suyu Kredisi” paketinin hayata geçirileceğini duyurdu.

Hazırlanan yeni düzenlemeyle tüm sektörleri kapsayacak şekilde yaklaşık bin kişi ve/veya işletmeye 1 milyon TL’ye kadar “Can Suyu Kredisi” verilmesinin hedeflendiğini açıklayan Ataoğlu, kredilerin özellikle ekonomik faaliyetini sürdürmek isteyen ancak finansmana erişimde zorlanan kesimlere yönelik olacağını ifade etti.

Ataoğlu yazılı açıklamasında, ülkedeki ekonomik daralma, yüksek maliyetler, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve piyasadaki nakit sıkışıklığının tüm sektörleri ciddi şekilde etkilediğini belirterek, hazırlanan destek paketinin üreticiden esnafa, turizm paydaşları ve küçük işletmelere kadar geniş bir kesime yönelik olacağını söyledi.

“EKONOMİYİ AYAKTA TUTAN İNSANIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Açıklamasında, “Bizim anlayışımız insanı yaşatarak ekonomiyi büyütmektir.” ifadelerini kullanan Ataoğlu, Kalkınma Bankası’nın yalnızca kredi veren bir kurum değil, ekonomik sürdürülebilirliği destekleyen stratejik bir yapı olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, özellikle son yıllarda işletmelerin artan maliyetler, döviz baskısı ve piyasa daralması nedeniyle ciddi bir finansman yüküyle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Esnafımızın, üreticimizin, yatırımcımızın ve işletmelerimizin ayakta kalması ülke ekonomisinin ayakta kalması demektir. Bu nedenle piyasaya doğrudan can suyu olacak yeni bir kredi modelini devreye koyuyoruz.” dedi.

“BİN KİŞİ VEYA İŞLETMEYE 1 MİLYON TL‘YE KADAR DESTEK”

Ataoğlu, kredilendirme sürecinde mali disiplin ve sürdürülebilirliğin de korunacağını belirterek, kredi başvurularında mali değerlendirmenin Z-skor hesaplama modelinin esas alınacağını, ödeme şeklinin de 3 yıllık vadeyle, 6 ay sonra aylık taksitlerle ödenmeye başlanacağını belirtti.

“PİYASAYA CİDDİ HAREKETLİLİK GETİRECEK”

Hazırlanan kredi paketinin yalnızca bir destek anlamı taşımadığını söyleyen Ataoğlu, bunun aynı zamanda ekonomik çarkların yeniden dönmesini sağlayacak önemli bir piyasa hamlesi olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, “Bu destek; üretime, istihdama, ticarete ve piyasadaki nakit akışına doğrudan katkı sağlayacaktır. Hedefimiz günü kurtarmak değil, ekonomiyi yeniden hareketlendirmek ve işletmelerimizin önünü açmaktır.” dedi.

“BU BİR EKONOMİK TOPARLANMA ADIMIDIR”

Kalkınma Bankası’nın önümüzdeki süreçte ekonomiye yönelik yeni destek modelleri üzerinde de çalışacağını belirten Ataoğlu, atılan adımın geniş kapsamlı ekonomik toparlanma sürecinin başlangıcı olduğunu söyledi.

Ataoğlu, “Bu sadece bir kredi paketi değildir. Bu, piyasaya güven verme, işletmeleri ayakta tutma ve ülke ekonomisini yeniden canlandırma adımıdır.” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu ayrıca, “Can Suyu” paketinden faydalanacak kişi ya da işletmelerin, Kalkınma Bankası’ndan daha ayrıntılı bilgi alabileceklerini ifade etti.