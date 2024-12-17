Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), personel, araç – gereç ve altyapı eksiklikleriyle ilgili sorunlar giderilmediği gerekçesiyle Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği'nde grev yaptı.

Sendikalar, Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği önünde basın açıklaması yaparak, bugün mesai bitimine kadar sorunların çözümüne yönelik adım atılmaması halinde bugün de grev yapacaklarını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği'nde bir ay önce grev başlattıklarını anımsatarak, bu sürede sorunların çözümüne yönelik bazı adımlar atıldığını ancak bu adımların yeterli olmadığını kaydetti.

Daire’de personel, araç ve teknik altyapı eksiklikleri olduğunu belirten Bengihan, burada hizmetler aksarsa devletin de alması gereken harçları alamayacağını vurguladı.

Güven Bengihan, “Burası altın yumurtlayan tavuktur.” diyerek, ilgili bakanlığın ve hükümetin Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği'ne “gözü gibi bakması” gerektiğini ifade etti.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da, Tapu Dairesi’nin gelir açısından önemine vurgu yaptı, verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

18 Kasım tarihinde de Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği'nde grev yaptıklarını hatırlatan Atan, geçen sürede atılan adımların yeterli olmadığını kaydetti.

Münhallerle ilgili verilen sözlerin tutulmadığını dile getiren Atan, hükümeti Daire’ye özen göstermeye çağırdı ve sözünü tutmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

HAKSEN Başkanı Salih Erşangil de, personel, araç-gereç ve altyapı sorunlarına değinerek, yaşanan sorunların kolaylıkla çözülebileceğini vurguladı.