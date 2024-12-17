Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma Tasarruf” suçlarından tutuklanan Abdullah Barmou dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 7 Aralık’ta, saat 19.45’te, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde polis ekibinin yol kenarında durmakta olan Gönyeli’de sakin Abdullah Barmou’nun üzerindeki omuz çantası içerisinde ve üzerinde yapılan arama da omuzundaki çanta içerisinde yaklaşık 40 gram ağırlığında uyuşturucu madde tespit edildiğini söyledi. Polis, Barmou’nun ikametgahında yapılan aramada ise bir buçuk gram ağırlığında uyuşturucu madde tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Yargıç, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 150 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkışının yasaklanması ve haftada 2 gün ispat-ı vücut yapmasına emir verdi.