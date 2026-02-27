Lefkoşa’da bir apartmanın giriş merdivenlerinde çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Ciddi şekilde darp edilen şahsın burnu kırıldı.

Önceki akşam meydana gelen olayda aralarında yaşanan tartışma sonucu 32 yaşındaki Nijat Elman Oğlu Hasanov, tasarrufunda bulundurduğu bıçakla 51 yaşındaki isminin baş harfleri M.D’yi boyun kısmından yaraladı. Ardından kafasıyla söz konusu şahsın yüzüne vurarak burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Olayın ardından “yaralama, vahim zarar, ciddi darp ve kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklanan Nijat Elman Oğlu Hasanov dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 25 Şubat 2026 tarihinde saat 19:45 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Arif Diktepe Sokakta bulunan bir apartmanda zanlının, evlerinde tamir yapmak için bulunan M.D.’yi annesinin odasına girmek istediği gerekçesi ile evin mutfağından aldığı 1 adet ağız uzunluğu 8 cm toplam uzunluğu 18 cm olan bıçağı ve yine 1 adet ağız uzunluğu 8 cm toplam uzunluğu 18 cm olan bıçağı cebine koyarak konuşmak için merdiven ayaklarına indiği esnada M.D.’nin boyun kısmına sallamak sureti ile 0,5 cm’lik yatay kesi oluşmasına sebebiyet vererek, yaraladıktan sonra burun kısmına bir kez kafa atmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek Vahim zarara uğratarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlının şikâyet üzerine olay yerinde suçüstü tutuklandığını, bıçakların emare alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.