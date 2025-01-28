Fenerbahçe, yeni transferi Anderson Talisca ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından Talisca'nın mukavele imzalayan fotoğrafıyla paylaşılan açıklamada, "Yeni evine hoş geldin Talisca. Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; sarı lacivertli çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.

CENGİZ TRANSFERİ İPTAL

Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi gerçekleşmedi.

Fenerbahçe'de bekleneni veremediği için süre alamayan Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu.

Siyah-Beyazlılar milli oyuncunun transferinde mali şartlarda anlaşma sağlayamadı.

Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeliyle 2023 yılında Marsilya'dan kadrosuna katmıştı.