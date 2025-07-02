Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, futbol tenisi takımları Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası’na galibiyetle başladı.

Dün (Salı) başlayan ve 4 Temmuz’da tamamlanacak organizasyonun ilk gününde KKTC-1 takımımız Manisa ve Isparta takımlarını 2-0 yenerek gruptan çıkmayı garantilerken, KKTC-2 takımı ise Çorum’u 2-0 yenerken Kütahya’ya 2-0 mağlup oldu.

İstanbul Tuzla’da düzenlenen Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda iki takımla mücadele eden KKTC ekipleri organizasyonda favori takımlar arasında gösteriliyor.

KKTC-1 Takımı oynayacağı maçların birini kazanması durumunda grubu birinci sırada tamamlayarak final grubuna yükselecek.

KKTC-2 Takımı ise oynayacağı maçını kazanması halinde grubunu ikinci tamamlayacak ve gruptan çıkmayı garantileyecek. Maçlar saat 18.30’da başlayacak.

KKTC Futbol Tenisi Kafilesi dün (Salı) Tuzla Kaymakamı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü’ne de nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney KKTC kafilesini ilçelerinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ekibe turnuvada başarılar diledi.

Tuzla her zaman için ayrı bir yeri olduğunu belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ekibe başarılar diledi.

KKTC Futbol Tenisi Federasyonu ve FIFTA Başkanı Şevket Songur da ziyaretlerde KKTC’de futbol Tenisi’nin gelişmekte olduğunu ve organizasyonlarda elde edilen başarılarla gençlerin ilgi alanına girmeye başladığını belirterek kabulden dolayı teşekkürlerini iletti.