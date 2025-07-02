Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, başarılı atlet Ecem Nehir Çelik’i kabul etti.

Başbakanlıkta gerçekleşen ziyarette, uzun atlama ve 3 adım atlama branşlarında bu yıl birçok rekora ve başarıya imza atan genç atlete, antrenörü Mehmet Baykent, okul antrenörü Halil Samani ve babası Erman Çelik eşlik etti.

Hüseyin Cahitoğlu, kırdığı rekorlar ve elde etmiş olduğu başarılardan dolayı genç atleti kutlayarak tebrik etti.

Cahitoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, Ecem’in başarılarından dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, atletizmde Ecem gibi birçok genç atletin daha başarılarıyla ülkemizi gururlandırdığını ifade etti.

Atletizmdeki başarıların her geçen gün arttığını yakından takip ettiğini aktaran Cahitoğlu, atletizme yaptıkları desteklerin ne kadar yerinde olduğunu bu başarılarla gördüklerini kaydederek genç sporculara ve atletizme katkılarının artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

ECEM’İN BU YIL Kİ BAŞARILARI

Başarılı sporcu, bu yıl KKTC Liselerarası (Gençler) Atletizm müsabakalarında 5.76’lık derecesiyle okullar rekorunun yeni sahibi olurken, KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Kıbrıs Şampiyonası’nda da yine uzun atlamada 5.78’lik derecesiyle KKTC Gençler rekorunu kırmayı başardı.

Bu başarılarıyla Galatasaray’a transfer olan Ecem, Türkiye Atletizm 1. Ligi’nde de sarı kırmızı formayla fırtına gibi esti.

Ecem uzun atlamada 5.79 ile KKTC gençler rekorunu geliştirerek Türkiye ikinciliği elde ederken 3 adım atlamada da 11.36’lık derecesiyle Türkiye birincisi oldu.

Ecem aynı zamanda Galatasaray’ın Türkiye Atletizm Süper Ligi’ne yükselme başarısına büyük katkıda bulundu.