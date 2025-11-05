Aksa 1. Lig ekibi Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nde yönetim kurulu, aldığı karar doğrultusunda dört oyuncuyu süresiz olarak kadro dışı bıraktığını açıkladı.

Türk Ocağı yönetiminin kararına göre Ali Avcısoyu, Mehmet Uçar, Hasan Yanaroğlu ve Cevdet Gürsel Alıcı kulübün disiplin kuruluna sevk edildi.

Yönetim, söz konusu oyuncuların kulübe verdikleri zarar ve sağladıkları haksız kazanç nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılması konusunda da karar aldığını duyurdu. Konuyla ilgili gerekli dosyaların federasyona iletileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, diğer bazı oyuncularla ilgili değerlendirmenin bir sonraki yönetim kurulu toplantısına bırakıldığı ifade edildi.