25 yaşındaki genç teknik adam Tahsin İzzet Mertekçi, 1. Lig ekibi Yalova Spor Kulübü’nün teknik heyetine katıldı. Mertekçi, 1. Lig ekibinde teknik direktör Ercan Atasay’ın ekibinde görev yapacak. Geçtiğimiz günlerde oynanan Daikin Kıbrıs Kupası’nda Çetinkaya’ya karşı kulübede yerini alan Mertekçi, daha önce Yalova A2, Yalova A takımı ve Yenicami Akademisi’nde görev almıştı.

Yalova U21 takım kaptanı olarak da görev yapan Mertekçi, taraftarlara yönelik çağrılarıyla biliniyor. Yalova Spor Kulübü, genç teknik adamın katılımıyla teknik ekibini güçlendirmiş oldu.