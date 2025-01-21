Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, Düzkaya’yı disipline sevk ettiğini duyurdu.

Disipline sevk edilme gerekçesi ise Müsabaka Talimatı’nın 24. Maddesinin (f) bendini ihlal olduğu açıklandı.

Birinci Lig ekibi Düzkaya, Daikin Kıbrıs Kupası ilk tur maçında konuk ettiği Süper Lig ekibi DND Larnaka Gençler Birliği’ni 6-2 mağlup etme başarısı göstermiş, ancak kırmızı kart cezalısı oyuncusu Ali Tüfekçi’yi müsabakada oynatmıştı.

Konu ile ilgili olarak Soruşturma Merci şu açıklamayı yaptı:

“22049 maç numarasıyla Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya KOSK ile DND L. Gençler Birliği SK arasında Daikin Kıbrıs Kupası müsabakası ile ilgili olarak DND L. Gençler Birliği SK takımının itirazı üzerine, Düzkaya KOSK takımının Müsabaka Talimatı’nın 24. Maddesinin (f) bendini ihlalinden dolayı KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.”