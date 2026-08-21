Larnaka’da bir evde yapılan “olaylı” operasyonunda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, yakalanarak mahkemeye çıkarılan üç şahıs hakkında 8’er gün tutukluluk emri alındı.

Alithia ve diğer gazetelere göre Rum Polisi Narkotik Şubesi, çarşamba günü uyuşturucu madde satıldığı gerekçesiyle mahkeme emriyle aramaya gittiği evde 4 çatapat, iki havai fişek, 13 bin 250 euro nakit para buldu.

Operasyon sırasında araba ile eve gelen 31 yaşındaki şahıs, polise yakalanmamak için kaçmaya çalışırken aracıyla 3 ekip otosuna çarptı. Yakalanan şahsın tasarrufunda 25 gram hintkeneviri, hassas terazi ve 100 euro nakit para bulundu.

Operasyonu genişleten polis ikinci şahsın gösterdiği açık alanda ise toplam ağırlığı 910 gram hintkeneviri bulundu. Olayla ilgili 23, 31 ve 32 yaşlarındaki üç şahsı gözaltına alan Rum polisi dün Larnaka Kaza Mahkemesi’nden şahıslar hakkında 8’er gün tutukluluk emri aldı.