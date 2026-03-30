Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu Av. Salih Irkad başkanlığında görüşerek aşağıdaki kararları aldı;

1) Kurul, TK- 31/2025-2026 sayılı başvuruyu incelemiş olup Gözlemci raporlarını ve kamera görüntülerini inceleyip tetkik ve tezekkür etmiştir. 08/3/2026 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadında oynanan Aslanköy GSD – Yalova SK arasındaki Aksa 1. Lig müsabakasında Aslanköy GSD futbolcusu Berkay Kalakçı, maçın ardından saha içerisinde meydana gelen her iki takım futbolcu ve görevlilerinin de yer aldığı saha olayları ve kavgada yer aldığı sebebiyle KTFF Yönetim Kurulu Soruşturma Merci tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilmiş ve KTFF Disiplin Kurulu konu futbolcuya 13/3/2026 tarihinde gerçekleşen toplantıda tespit edilen Disiplin ihlalleri sebebiyle 5 resmi müsabakadan men cezası vermiştir.

Tarafımıza Aslanköy GSD tarafından yapılan itiraz ve sunulan yazılı savunmada yaşanan olayların maçın tempolu geçtiği için ve o anki adrenalin sebebiyle gerçekleştiği iddia edilmiş ve kulüp olarak fair play anlayışıyla hareket ettikleri iddia edilmiştir. Başvuruyu yapan kulüp bu sezon içerisinde ikinci kez meydana gelen saha olayları sebebiyle saha kapatma cezası almış olup liglerimizde hemen hemen tüm maçların tempolu ve adrenalinin yüksek geçtiği göz önünde bulundurulduğunda bu ve benzeri olayları normalleştiremeyeceğimizi ve bu tarz olayları futbol içinde genel kabul görür hale getirmeyeceğimizi belirtiriz.

Bahsi geçen maçın gözlemci raporunu ve kamera görüntüleri incelendiğinde Disiplin Kurulu kararlarını doğrular nitelikte olup özellikle kamera görüntüleri incelendiğinde bahsi geçen futbolcunun meydana gelen kavgada yer aldığı ve rakip takım futbolcusuna yumruk attığı açıkça görülmektedir. Kanaatimizce yapılan eylem neticesinde konu futbolcuya verilen 5 resmi müsabakadan men cezası adil bir karar olup tarafımızdan herhangi bir müdahaleyi gerektirmemektedir.

2) Kurul, TK- 32/2025-2026 sayılı başvuruyu incelemiş olup Gözlemci raporlarını ve kamera görüntülerini inceleyip tetkik ve tezekkür etmiştir. 08/3/2026 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadında oynanan Aslanköy GSD – Yalova SK arasındaki Aksa 1. Lig müsabakasında Aslanköy GSD futbolcusu Erhan Çınar, maçın ardından saha içerisinde meydana gelen her iki takım futbolcu ve görevlilerinin de yer aldığı saha olayları ve kavgada yer aldığı sebebiyle KTFF Yönetim Kurulu Soruşturma Merci tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilmiş ve KTFF Disiplin Kurulu konu futbolcuya 13/3/2026 tarihinde gerçekleşen toplantıda tespit edilen Disiplin ihlalleri sebebiyle 5 resmi müsabakadan men cezası vermiştir.

Tarafımıza Aslanköy GSD tarafından yapılan itiraz ve sunulan yazılı savunmada yaşanan olayların maçın tempolu geçtiği için ve o anki adrenalin sebebiyle gerçekleştiği iddia edilmiş ve kulüp olarak fair play anlayışıyla hareket ettikleri iddia edilmiştir. Başvuruyu yapan kulüp bu sezon içerisinde ikinci kez meydana gelen saha olayları sebebiyle saha kapatma cezası almış olup liglerimizde hemen hemen tüm maçların tempolu ve adrenalinin yüksek geçtiği göz önünde bulundurulduğunda bu ve benzeri olayları normalleştiremeyeceğimizi ve bu tarz olayları futbol içinde genel kabul görür hale getirmeyeceğimizi belirtiriz.

Bahsi geçen maçın gözlemci raporunu ve kamera görüntüleri incelendiğinde Disiplin Kurulu kararlarını doğrular nitelikte olup özellikle kamera görüntüleri incelendiğinde bahsi geçen futbolcunun meydana gelen kavgada yer aldığı ve rakip takım futbolcusuna yumruk attığı açıkça görülmektedir. Kanaatimizce yapılan eylem neticesinde konu futbolcuya verilen 5 resmi müsabakadan men cezası adil bir karar olup tarafımızdan herhangi bir müdahaleyi gerektirmemektedir.