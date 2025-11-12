Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına organize ettiği 10 Kasım Anma Şampiyonası Pazartesi gerçekleştirildi.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner , Mustafa Özen , Kadime Arpacıoğlu ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini 5.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR SONUÇLARI
1. Katagori : 1. Zeliha Arpacıoğlu 2. Elif Yranoğlu
2. Katagori : 1. Müesser Serdar 2. Safiye Şura Çorumlu
3. Katagori : 1. Hayriye Yetek 2. Bade Özdemir
ERKEKLER SONUÇLARI
1. Katagori : 1. Yiğit Eymen Özdemir 2. Mete Bozlar 3. Demir Erhan
2. Katagori : 1. Ali Atalay Çeliköz 2. Muhammet Taha Nur 3. Can Enç
3. Katagori : 1. Kerem Kencebay 2. Ali Arpacıoğlu 3. Ali Kencebay
4. Katagori : 1. Kuzey Ege Şanverdi 2. Süleyman Çelik 3. Nesim Can Tosun
5. Katagori: 1. Mahir Eymen Çelik 2. İlya Praehyk 3. Michael Tobickyk
6. Katagori: 1. Mustafa Kemal Çağlar 2. Haydar Emir Görgülü
7. Katagori: 1. Yaman Doruk Durmaz 2. Yusuf Alıcı