Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki güçlü aday bulunduğunu söyleyerek, tercihini ilginç bir benzetmeyle açıkladı.

Haber Kıbrıs tv’de konuşan Taçoy, adaylardan birinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar diğerinin ise CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman olduğunu hatırlatarak, “Alfabeye koyarsan, E.T. önce gelir, T.E. sonra gelir. Onun için önce geleni önce seçmek gerek. En basit çağrışım yoluyla öyle gidelim” ifadelerini kullandı. Taçoy’un bu sözleri, Tatar’a desteğin devam ettiğine işaret eden esprili bir yaklaşım olarak yorumlandı.

Seçimin “foto finiş” niteliğinde olacağını söyleyen Taçoy, “Bugün bir seçim olsa burun farkıyla kazanılacak. Gönlümden geçen Ersin Tatar’ın kazanmasıdır. Yarış burun buruna bitecek ama Ersin Bey’i önde görüyorum” ifadelerini kullandı.

Halkın şikayetlerinin Cumhurbaşkanlığı veya iki devletlilik meselesinden çok, hükümetin icraatlarına yönelik olduğunu belirten Taçoy, seçim sonrası birçok şeyin “iki devletlilik” anlayışına duyulacak güvenle şekilleneceğini savundu.

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman ise sosyal medya üzerinden Taçoy’un sözlerine esprili bir dille yanıt verdi. Erhürman, “Gerçi benim soyadım da ‘E’ ile başlıyor ve Ersin Bey’in soyadı ‘T’ ile başladığı için ondan önce geliyor ama elbette soyadının değil ismin esas alınması daha mantıklı” ifadelerini kullandı.