Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Tufan Erhütman’ın ilk görüşmelerinde, Kıbrıs sorununda yeni sürecin başlaması için ortaya koyduğu 4 yönlendirici çizgiden 3’üne itiraz etmediği kaydedildi.

Güney'de yayımlanan Politis, Erhürman’ın 4 Ön Şartından 3’ü Kabul” başlıklı haberinde Erhürman ile Hristodulidis’in ilk görüşmesinde yakalanan iyi ve yapıcı ortamın, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ve Rum Müzakereci Menelaos Menelau'nun cuma günkü iki saatlik görüşmesine de olumlu yansıdığına işaret etti.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Erhürman-Hristodulidis görüşmesinin “yarattığı pozitif atmosferin, mevcut önemli parametrelere rağmen olumlu bir çerçeve ve alan oluşturduğuna" işaret etti. Dânâ ve Menelau’nun Liderlerin Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yapacağı görüşme için ön hazırlık yaptığını kaydeden gazete, iki taraf arasındaki iletişimin geliştirilmesi yönünde neler yapılabileceğini de ele aldıklarını da belirtti.

Gazete Hristodulidis’in, Erhürman’ın yeni bir süreç başlaması için ortaya koyduğu 4 yönlendirici çizgiden üçüne "itiraz etmez göründüğünü" yazdı. Rum tarafının siyasi eşitliği ve siyasi eşitliğin müzakere konusu olmamasını; müzakere sürecine takvim getirilmesi ve sürecin ucu açık olmamasını; uzlaşılan konuların yeniden açılmamasını kabul ettiği yönündeki izlenimini ifade eden gazete müzakereler çökse bile, sonucun garanti edilmesi şartının ise sorunlu görüldüğünü belirtti.

Erhürman’ın 4’üncü madde ile, müzakerelerin Rum tarafı yüzünden başarısız olması halinde Kıbrıslı Türklerin statüsün "benimsenmiş kurumsal süreç temelinde" gerçekleşmesini istediğine işaret edilen haberde Hristodulidis’in işittiklerinin mantığına itiraz etmediği ancak müzakereler Kıbrıs Türk tarafı yüzünden çökerse ne olacağını, mesela kapalı Maraş’ı Kıbrıslı Rumlara vermesi gerekip gerekmeyeceğini, Türkiye’nin bunu yazılı hale getirip getiremeyeceğini sorduğu belirtildi.