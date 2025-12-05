Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Azerbaycan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanları 1. Toplantısı’na katıldı.

Hasipoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı tarihinde çalışma hayatı alanında ilk kez bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantının, tarihi bir adım teşkil ettiğini belirtti.

Hasipoğlu, toplantının yalnızca teknik bir çalışma değil, Türk Dünyası’nın insanına, işçisine ve geleceğine birlikte yön verme iradelerinin samimi bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hasipoğlu, Azerbaycan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanları 1. Toplantısı’na katılarak konuşma yaptı.

Bakan Hasipoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, Kardeş Azerbaycan’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının sevgi ve selamlarını dikkatinize getirmek isterim." dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev’e, TDT Genel Sekreteri Kubanychbek Ömüraliyev’e teşekkürlerini ileten Hasipoğlu, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

“Dünyanın en stratejik bölgelerinden biri olan Doğu Akdeniz’de sizlere sevgiyle ve saygıyla bakan, dertlerinizi dert, sevinçlerinizi sevinç bilen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti vardır.” diyen Hasipoğlu, “Çalışma hayatını, insanı, emeği ve toplumsal refahı konuşmak üzere toplandığımız bu an, ülkelerimiz arasında daha güçlü bir dayanışmanın, daha derin bir kardeşliğin başlangıcı niteliğindedir.” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu, toplantının yalnızca teknik bir çalışma değil, Türk Dünyası’nın insanına, işçisine ve geleceğine birlikte yön verme iradelerinin samimi bir yansıması olduğunu ifade etti.

- “KKTC, Anayasası ve yasalarıyla çalışma hayatını kurumsallaştırmış çağdaş bir devlet”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anayasası ve yasaları ile çalışma hayatını kurumsallaştırmış çağdaş bir devlet olduğuna vurgu yapan Hasipoğlu, “Rum komşularımız tarafından yıllardır ambargolara maruz bırakılmamıza rağmen önemli bir ekonomik başarı sağladığımız da bir gerçektir.” dedi.

2023 yılı projeksiyonuna göre nüfusun 480 bin civarında olduğunu belirten Hasipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devlet İstatistik Kurumu’nun 2024 yılı verilerine göre kişi başına düşen millî gelir 17 bin 500 dolardır. 2024 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre KKTC’deki aktif çalışan sayısı 185 bin 607’dir. Bunların yaklaşık yüzde 20’si üçüncü ülkelerden, yüzde 25’i Türkiye’den, yüzde 55’i de KKTC’dendir. Görüldüğü üzere, inşaat sektörü, yükseköğrenim ve hizmet sektörlerinin canlılığı nedeniyle ülkemizde oldukça yüksek oranda yabancı iş gücü vardır. İşsizlik oranımız ise yüzde 4,9’dur. Bu oran, Türk Dünyası ile kurulacak iş birliği mekanizmaları ve iş gücü hareketliliğiyle daha da iyileştirilebilecek bir yapıyı işaret etmektedir.”

2025 yılı itibarıyla ülkede brüt asgari ücretin 1200 dolar olarak belirlendiğini kaydeden Hasipoğlu, “Bu düzey, özellikle satın alma gücü paritesi açısından değerlendirildiğinde birçok gelişmiş ülkeyle kıyaslanabilir bir noktada olup, KKTC’nin sosyal devlet anlayışının ve çalışanını koruma konusundaki kararlılığının somut bir göstergesidir.” diye konuştu.

Hasipoğlu, bu ücretin özel sektörün rekabet gücünü desteklerken, çalışanların yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefleyen sosyal politikavizyonlarıyla tam uyumlu olduğunu belirtti.

“Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın istihdamını korumak, fakat ülkeye gelen yabancı iş gücünün de güvenli ve hak temelli koşullarda çalışmasını sağlamaktır.” şeklinde konuşan Hasipoğlu, kapsayıcı istihdam politikaları çerçevesinde, KKTC vatandaşları için özel sektörde önemli prim teşvikleri sunduklarını dile getirdi.

- “Girişimciliği teşvik etmek amacıyla bir ilki hayata geçirdik”

Kadın çalışanlar için yüzde yüz, erkek çalışanlar için ise yüzde seksen prim desteği uygulandığını ifade eden Hasipoğlu, engelli çalışanlar için nakdî yardımın yüzde otuzunun devlet tarafından ödenmesine devam edildiğini ve engelli istihdamı yapan işverenlere 48 aya varan prim teşviklerinin sağlandığını söyledi.

Girişimciliği teşvik etmek amacıyla bir ilki hayata geçirdiklerini belirten Hasipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk kez yeni iş kuran kadınlarımıza 60 ay boyunca yüzde 100 Sosyal Sigorta prim desteği sağlıyoruz. 18-40 yaş arası erkek girişimcilerimize ise 48 ay boyunca yüzde 100 prim desteği veriyoruz. Bu destek mekanizması, ülkemizin genç nüfusu için önemli bir fırsat sunmakta; girişimciliği teşvik ederek ekonomimizin dinamizmini güçlendirmektedir. Mesleki yeterliliklerin uyumlaştırılması, ortak sertifika sistemleri ve Türk Devletleri arasında mesleki eğitim ağlarının kurulması konusundaki iş birliği girişimlerini güçlü bir şekilde destekliyoruz.”

Dijitalleşme alanında ise geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti ile İşbul–İŞKUR portal entegrasyonu konusunda önemli bir adım attıklarına dikkat çeken Hasipoğlu, “Böylece KKTC’deki tüm münhaller Türkiye’de, Türkiye’deki tüm münhaller ise KKTC’den görülebilecek; iş gücü hareketliliği daha şeffaf, daha yasal ve daha düzenli bir yapıya kavuşacaktır.” dedi.

Azerbaycan’ın sosyal hizmet alanındaki örnek uygulaması “DOST Merkezleri”ni büyük bir takdirle izlediklerini belirten Hasipoğlu; sosyal yardımları, engelli hizmetlerini, emeklilik ve sigorta işlemlerini tek çatı altında hızlı ve dijital bir yapıyla sunan bu merkezlerin Türk Dünyası’nda örnek bir model olduğuna değindi.

Hasipoğlu, KKTC’de ise bu hizmetlerin iki ayrı uzman kurum tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

“Türk Devletleri üyesi ülkelerin vatandaşları KKTC’ye vizesiz giriş yapabilmekte, ön izin sistemiyle hızlı şekilde çalışma süreçlerine dâhil olabilmektedir.” diyen Hasipoğlu, TDT ülkeleri arasında sosyal güvenlik ve emeklilik haklarının taşınabilirliği konusunda yürütülen çalışmalara da tam destek verdiklerini belirtti.

- “Çalışmak, üretmek ve dayanışmak; KKTC’nin ayakta kalmasını sağlayan en güçlü harç olmuştur”

Çalışmanın, üretmenin ve dayanışmanın, KKTC’nin ayakta kalmasını sağlayan en güçlü harç olduğuna vurgu yapan Hasipoğlu, “Bugün burada Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında bakanlar düzeyinde yer almak, halkımızın hem siyasi iradesinin hem de alın terinin karşılık bulduğunu gösteren anlamlı bir adımdır.” dedi.

KKTC’nin bugün Türk Devletleri Teşkilatı’nın gözlemci üyesi olarak yer aldığını ancak vizyonları ve hedeflerinin çok daha ileri giderek “Tam üye olmak” olduğunun altını çizen Hasipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Stratejik konumumuz, kültürel bağlarımız, ortak kimliğimiz ve Türk Devletleri Teşkilatı’na sunabileceğimiz katkılar bu hedefimizi güçlendirmektedir. Büyük ailemizle tam anlamıyla bütünleşmeyi stratejik bir öncelik olarak görmekteyiz. Türk Devletleri Teşkilatı’nın 11 Kasım 2022’de Semerkant Zirvesi’nde oy birliğiyle alınan zirve kararında ‘Kıbrıs Türkleri Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçasıdır, Türk devletleri ile her alanda ilişki kurup geliştirmesi en doğal hakkıdır’ sonucuyla gözlemci üyesi olduğumuz Türk Devletleri Teşkilatı’nın içinde yer almak ve aranızda bulunmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti şahsım, halkım, devletim KKTC adına ifade ediyorum.”

KKTC’ye verdiği açık destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile toplantının düzenlenmesinde ev sahipliği yapan Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev’e teşekkürlerini sunan Hasipoğlu, Karabağ Zaferinin 5’inci senesinde, TDT çatısı altında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin koşulsuz desteğiyle uluslararası toplum tarafından Kıbrıslı Türklerin maruz kaldıkları ambargolara karşı mücadelelerinin devam edeceğini belirten Hasipoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkına verdiği destek için ve Bakanlıklarımız arasındaki verimli iş birlikleri ve çalışmalardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile ekibine teşekkürlerimi sunmak istiyorum.” diye konuştu.

Hasiopoğlu'na toplantıda; KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sezgi Çobanoğlu Ballı, KKTC Bakü Temsilciliği Görevlisi Görkem Reis de eşlik etti.