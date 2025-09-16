Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, 19 Ekim’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ne yönelik süreci takvime bağlı olarak titizlikle yürüttüklerini ifade ederek, seçmen listeleri çalışmalarının sürdüğünü, seçim günü 777 sandıkta görev yapacak olanlar dahil tüm personele yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Özerdağ, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili süreci ve yeni adli yılı BRT’de yayınlanan Manşet + Programı’na değerlendirdi.

Seçmen listeleri çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Özerdağ, 777 sandık olduğunu, görev yapacak kişiler için de çalışıldığını belirtti.

Oy kullanmada dijital bir sistem olmadığı için kağıt pusulalarla oy kullanımı yapılacağını, sürecin önceki seçimlerle aynı şekilde ilerleyeceğini anlatan Bertan Özerdağ, sandık alanları ve bilgi işlem güvenlikleri için de gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Özerdağ, son yıllarda seçimlerde bilgi işlem sistemlerinin sadece mahkeme çalışanlarınca yapıldığını, bu seçimde de hiçbir üniversiteden destek alınmadan işlemlerin yürütüleceğini söyledi.

Sandık sayısı ve seçmen sayısının belirlenmesi için 31 Temmuz itibarıyla çalışma yaptıklarını anlatan Özerdağ, o gün itibarı ile 217 bin 56 seçmen olduğunu, yeni başvurular ve vefatlar nedeniyle değişiklik olabileceğini kaydetti.

Askının ardından net rakamın kesinleşmiş olacağını söyleyen Özerdağ, yeni kayıtların yapılmaya devam ettiğini, son Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 7-8 bin, son seçimlerden sonra da 2-3 bin artış olduğunu belirtti.

“8 ADAY OLACAK, SANDIKLAR 18.00’DE KAPANACAK”

Seçmen listesinin İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi verilerine göre belirlendiğini anlatan Özerdağ, Yüksek Mahkeme’nin seçimden seçime çalışan bir kurum olmadığını, çalışmaların sürekli bir şekilde devam ettiğini, bilgilerin güncellendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın önünde 8 aday olacağını, mührün tek bir sefer olmak suretiyle tek bir adaya vurulacağını hatırlatan Özerdağ, sandıkların 18.00’de kapanacağını, 19.00’a kadar da gizliliğin süreceğini kaydederek, 20.30-21.00 sıralarında resmi olmayan sonuçların ortaya çıkmasının hedeflendiğini söyledi.

“Kelepçe uygulaması her vatandaş için eşit olmalı”

Yüksek Mahkeme Başkanı Özerdağ, yargının sorunlarına işaret etti.

“Altyapı, bina ve personel sorunları giderilerek, yargının önünün açılması gerekiyor.” diyen Özerdağ, tarihi eser niteliğindeki bir binada hizmet vermekte olduklarını, hem Yüksek Mahkeme hem de Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin aynı binada olması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirtti.

2015 yılında alınan bir karar doğrultusunda yeni bir bina yapılmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Özerdağ, yapılmakta olan, uzun yıllar hizmet verebilecek donanımdaki bina için Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti, kasım ayında inşaatın bitmesi ile 2026’da binaya taşınmayı hedeflediklerini söyledi.

Bertan Özerdağ, boşaltacakları mevcut binanın restorasyonunun ardından Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne verileceğini ve ardından 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin de yeni yılda açılmış olacağını, hem yeni hem de eski binanın verimli bir şekilde kullanılacağını belirtti.

Ağır Ceza Mahkemesi’ne giren suçlarda artış olduğunu ifade eden Özerdağ, uyuşturucu, kavga ve şiddete yönelik suçlar da dahil olmak üzere yargılanan kişi sayısının arttığını belirtti.

Avukat Murat Metin Hakkı’ya kelepçe takılması olayını da değerlendiren Özerdağ, bu uygulamanın her vatandaş için eşit olması gerektiğini sözlerine ekledi.