Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nün, büyükbaş hayvancılık sektöründe önemli bir yer tutan et ve süt üretimi maliyetlerini ele almak amacıyla düzenlediği “Et ve Süt Maliyet Hesaplaması Çalıştayı”, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen çalıştay; konunun paydaşları olan kamu temsilcilerini, sivil toplum örgütlerini, hayvan üreticilerini ve sektördeki şirket temsilcilerini bilim insanları ile buluşturdu. Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı Prof. Dr. Dilek Arsoy ve 18 Mart Çanakkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Duygu Aktürk konuşmacı olarak yer aldı.

Et ve süt üretiminde maliyet hesaplamasının önemi, üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve verimlilik artırıcı stratejilerin ele alındığı çalıştayda; katılımcılar, sektördeki son gelişmeleri ve maliyet hesaplamalarındaki yenilikçi yöntemler hakkında bilgi sahibi oldu.

Süt ve et sektörünün paydaşlarını bir araya getiren çalıştaya, Gülgün Süt Mamülü Direktörleri Yunus Betmezoğlu ve Mustafa Betmezoğlu, Avunduk Süt Ürünleri Direktörü Candan Avunduk, Roseday Hayvancılık ve Çiftçilik’ten Salahi Nersin, Cypro Chips’ten Güven Yücener, Zeytinlik Et Pazarı’nden Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya ve Üyesi Devrim Erlant, Süt Üreticileri ve İthalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden Asım Gülçeken, Ziraat Yüksek Mühendisi Kuntay Vurana, küçükbaş hayvan üreticisi Mustafa H. Abraş, Veteriner Hekim Mert Dercan ile Veteriner Dairesi ve Hayvancılık Dairesi temsilcileri katıldı.

Sürdürülebilir üretim ve kaliteli gıda üretiminin artırılmasına vurgu yapıldı

Zootekni alanındaki yenilikçi çalışmalara ve maliyet hesaplamalarının önemine değinen Prof. Dr. Dilek Arsoy, hayvancılık sektöründe maliyetlerin doğru bir şekilde hesaplanmasının, sürdürülebilir üretimin sağlanmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı. Tarım ekonomisi ve işletmecilik perspektifinden süt ve et üretim maliyetlerini ele alan Prof. Dr. Duygu Aktürk ise ekonomik analizlerin, üreticilerin verimliliğini artırmak ve sektördeki karlılığı sağlamak için nasıl kullanabileceği üzerine katılımcılara önemli bilgiler sundu.

Çalıştayda ayrıca; hayvancılıkla ilgilenen akademisyenler, araştırmacılar ve sektör profesyonelleri arasındaki iş birliğinin artırılması ve bilgi alışverişinin sağlanması amacıyla kapsamlı bir platform sağlandı. Bu tür etkinliklerin, hayvancılık sektöründe sürdürülebilir üretim ve kaliteli gıda üretiminin artırılması adına önemli bir adım olduğuna dikkat çeken katılımcılar, gelecekte daha fazla benzer çalışmaların düzenlenmesi gerektiğini belirttiler.



