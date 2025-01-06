Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde yer alan bazı yollardaki derin çukurlar, tehlike saçmaya devam ediyor.

Özellikle Dormi Öğrenci Yurdu önünde asfaltın çökmesiyle meydana gelen çukurlar, araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor.

Yıllar geçmesine rağmen onarım görmeyen yolda sürücüler birer akrobat gibi manevralarla yol alıyor.

Delik deşik, çukurlu yolları kullanan vatandaşın araçları büyük hasar görürken, çukurlardan kurtulmak için direksiyonu sağa sola kıran vatandaşlar, her saniye kaza tehlikesi atlatıyor.

Araçlar yollardaki çukurlara düşmemek için büyük uğraş verse de yine kaçınılmaz sona yakalanıyor.

Özellikle trafiğin yoğun olduğu yollarda araçlar bu çukurlara düşerek büyük zarar görüyor. Hesapta olmayan makinist masrafları ise vatandaşın cebini yakıyor.

Gerek Ulaştırma Bakanlığı gerekse Lefkoşa Türk Belediyesi bu çukurlar için adım atmıyor.

Düzenli olarak her sene seyrüsefer ödeyen vatandaşlar, ödediği hizmetin karşılığını alamamaktan dert yanıyor. Yolların bozukluğu, artan nüfus yoğunluğu nedeniyle daha da perişan hale gelirken, Lefkoşalılar ödedikleri seyrüsefer paralarının karşılığı görmek istiyor. Vatandaşlar, “Parayı alıp, yollara bakmıyorlar. Hizmetin karşılığını göremiyoruz” diyerek tepki gösteriyor.