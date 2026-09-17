Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yasal, uygulanabilir ve sürdürülebilir protokol ve sözleşmelerin derhal sonuçlandırılarak taşımacılık hizmetinin vakit kaybetmeden yeniden başlatılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı yaptı.

Sendika, kamusal eğitimin temel sorumluluklarından birinin, öğrencilerin ekonomik ve sosyal koşullarından bağımsız olarak, eğitime eşit şekilde erişmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Gelinen noktada, kendi imkânı bulunan ailelerin çocuklarının eğitimlerine devam edebilirken taşımacılığa bağımlı öğrencilerin önemli bölümünün eğitimden mahrum kaldığını belirten KTOEÖS, “Bu kabul edilemez bir eşitsizliktir.” açıklamasında bulundu.

-"Eğitim yılı kaosla başladı"

KTOEÖS Genel Sekreteri Adnan Zekai yaptığı yazılı açıklamada, 2026–2027 eğitim-öğretim yılının, Eğitim Bakanlığı'nın aylardır bilinen sorunlara zamanında çözüm üretmemesi nedeniyle kaosla başladığını savundu.

Bugün ilköğretimde eğitim-öğretimin başlamasının dördüncü, ortaöğretimde ise üçüncü günü olmasına rağmen öğrenci taşımacılığının hâlâ başlatılamadığına işaret eden Zekai, taşımacılık hizmetinden yararlanarak okullarına ulaşan binlerce öğrenci içinde, ailelerinin okula götürme olanağı bulunmayan öğrencilerin okula erişiminin günlerdir aksadığını kaydetti.

“Ortaya çıkan tablo yalnızca bir 'taşımacılık sorunu' değildir.” diyen Zekai, bu durumun doğrudan çocukların eğitimde fırsat eşitliğini ilgilendirdiğini belirtti.

-"Sorun 14 Eylül'de ortaya çıkmadı"

Eğitim Bakanlığının yaşanan sorunu yeni öğrenmediğini ifade eden Adnan Zekai açıklamasın şöyle devam etti:

“8 Eylül'de, okulların açılmasından yaklaşık bir hafta önce, öğrenci taşımacılığı ve güvenliği konusunda bakanlık bünyesinde sendikalar davet edilmeden toplantı yapılmış; taşımacılığın yasal ve güvenli biçimde yürütülmesi gibi konular görüşülmüştür.

Kar-İş ise daha 8 Eylül tarihinde, sorunların çözümlenmemesi halinde öğrenci taşımacılığının başlamayabileceği uyarısında bulunmuş; görüşmelerin yalnızca araç denetimiyle sınırlı olmadığını, taşımacılık sisteminin sürdürülebilirliğine ilişkin sorunların da çözülmesi gerektiğini kamuoyuna açıklamıştır.

Buna rağmen gerekli protokol ve sözleşmeler eğitim-öğretim yılı başlamadan sonuçlandırılmamış; Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), uygulanabilir bir protokol ile tarafların hak ve sorumluluklarını güvence altına alan geçerli sözleşmeler imzalanmadan taşımacılığa başlamama kararı almıştır.

Dolayısıyla bugün yaşananlar, öngörülemeyen ya da aniden ortaya çıkan bir kriz değildir. Sorun uzun süredir bilinmekte, gerekli uyarılar yapılmakta ve taraflar arasında görüşmeler yürütülmekteydi. Üstelik okulların hangi tarihte açılacağı da aylar öncesinden belliydi. Buna rağmen Eğitim Bakanlığı, üzerine düşen sorumluluğu zamanında yerine getirmemiş; gerekli düzenlemeleri tamamlamamış, protokol ve sözleşmelerin eğitim öğretim yılı başlamadan sonuçlandırılmasını sağlayamamıştır. Bugün yaşanan kaos, tam da bu gecikmenin, duyarsızlığın ve plansızlığın sonucudur.”

-"Bakanlık üç maymunu oynamaktan vazgeçmeli"

Eğitim Bakanlığının son yıllarda eğitimde yaşanan birçok sorunda sergilediği anlayışı öğrenci taşımacılığında da sürdürdüğünü savunan Zekai, "Görmemek, duymamak ve konuşmamak sorunu ortadan kaldırmaz. Bugün çocuklarımız okullarına ulaşamıyorsa bunun sorumluluğu, eğitim yılının başlayacağı tarih belli olmasına rağmen taşımacılık sistemini zamanında hazır hale getiremeyen ve gerekli sözleşme ile protokolleri sonuçlandıramayan yetkili makamların sorumluluğudur.” dedi.

Eğitim Bakanlığının asli görevinin kriz çıktıktan sonra tarafları suçlamak değil, kriz çıkmadan gerekli planlamayı yapmak ve çocukların eğitim hakkını güvence altına almak olduğunu söyleyen Sezai, taşımacıların hak ve sorumluluklarının açıkça belirlendiği; ekonomik olarak sürdürülebilir, yasal, denetlenebilir ve her şeyden önemlisi öğrencilerin güvenliğini temel alan bir taşımacılık sistemi oluşturulması yönündeki talepleri desteklediklerini belirtti.

Sezai, araçların teknik durumu, sürücülerin yeterlilikleri, gerekli izin ve belgeler, araç muayeneleri ve öğrenci güvenliğine ilişkin standartların günübirlik uygulamalara bırakılmaması; sürekli ve etkin bir denetim sistemi kurulması gerektiğini de söyledi.

Adnan Zekai, eğitimde fırsat eşitliğinin; her çocuğun ailesinin ekonomik gücünden, yaşadığı bölgeden ve ulaşım imkânlarından bağımsız olarak eğitime eşit koşullarda katılabilmesini gerektirdiğini hatırlattı.

Sezai, devletin ve Eğitim Bakanlığı'nın görevinin, çocukların ailelerinin ekonomik ve sosyal koşullarından kaynaklanan farklılıkları büyütmek değil; bu farklılıkların eğitime erişim üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak ve tüm çocukların eğitim olanaklarından eşit biçimde yararlanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

-Sendikadan Eğitim Bakanlığı'na çağrı

“Eğitim Bakanlığı artık sorumluluğunu başkalarına yüklemekten ve yaşanan sorunu seyretmekten vazgeçmelidir” diyen Sezai, Kar-İş ve KTTTB ile öğrencilerin güvenliğini ve taşımacıların haklarını güvence altına alan yasal, uygulanabilir ve sürdürülebilir protokol ve sözleşmelerin derhal sonuçlandırılarak taşımacılık hizmetinin vakit kaybetmeden yeniden başlatılması ve öğrencilerin güvenli biçimde okullarına ulaşmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı.