Politis gazetesi haberi “Suriye’nin Yeniden İnşası Kıbrıs Limanları Aracılığıyla” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Rum Denizcilik Acenteleri Birliği ve “Lavar Shipping LTD” Yönetim Kurulu Başkanı Riginos Çanos, Suriye’nin yeniden inşa edilmesi çalışmalarında aktif şekilde rol alacak büyük uluslararası şirketlerin, Suriye’ye yönelik transit taşıma ve ticari akışı destekleyip desteklemeyecekleri konusunda Rum denizcilik acentelerinin ağzını yokladığını söyledi.

Gazete, bu yöndeki ilginin artmasının, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de lojistik kavşak ve tedarik zinciri olarak stratejik rolünü teyit ettiğini kaydetti.

Suriye’nin ikinci önemli limanı olan Tartus Limanı’nın idaresinin, Limasol Limanı’nın da idarecisi olan “DP World” şirketinin eline geçtiğine işaret eden gazete, bunun da önemli bir stratejik gelişme olduğunu; esaslı müteşebbis ve teknik iş birliği perspektifleri yarattığını belirtti.

Habere göre Çanos, bu dinamiği esaslı olarak değerlendirebilmek için Limasol Limanı’nın yanı sıra Larnaka Limanı’ndan da altyapısı güçlendirilerek faydalanılması ve limanın Vasiliko’ya doğru genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Çanos, altyapılara yatırım yapılmasının yalnızca Suriye’nin yeniden inşası için değil, Güney Kıbrıs’ın ilerleyen safhalarda istikrarlı ticari akışta kilit rol oynayacak ve ekonomide daha büyük değere sahip olmasını sağlayacak kalıcı bir üs haline getirmek için yapılacağını kaydetti.