Aksa futbol liglerinde 10. Hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Ligde 10. Hafta pazartesi akşamı oynanacak 2 maçla tamamlanacak.

Süper Ligin 10. Haftasında hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiren zorlu maçlar oynanacak.

Lig lideri Cihangir evinde haftalar sonra 3 puanla tanışan T.H Dumlupınar’la Pazar günü karşılaşacak. Takipçisi Doğan T. Birliği ise alt sıralardan uzaklaşmak isteyen DND L. Gençler Birliği’ne pazartesi akşamı konuk olacak. Ligde aldığı galibiyetlerle 3. Sırada yer edinen Lefke ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Gönyeli’yi konuk edecek. Her iki takımında puanlar istediği maç cumartesi oynanacak. Hedefi zirve olan takımlardan M. Değirmenlik ise bu sezon sürpriz bir çıkış yapan Mesarya takımına konuk olurken, Mağusa T. Gücü ise lideri mağlup eden A. Yeşilova’yı konuk edecek.

Ligin dibine yerleşen Karşıyaka ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Yenicami takımları ise Cumartesi günü Karşıyaka’da kozlarını paylaşacak.

10. hafta pazartesi akşamı Lefkoşa derbisi olarak adlandırılan Çetinkaya – C. B. Gençlik Gücü maçıyla sonlanacak.

BİRİNCİ LİGDE ZİRVE KAPIŞMASI

Aksa 1. Lig’de 10. hafta ise zirve kapışmasına sahne olacak. Ligde geçtiğimiz sezon süper ligde mücadele ederek küme düşen ve bu sezon 1. Lig’de zirvede yer alan K. Kaymaklı ile Yeniboğaziçi takımları bugün Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda kozlarını paylaşacak.

Program şöyle;

AKSA Süper Lig

23 KASIM 2024, CUMARTESİ

14.00 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-Yenicami (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Gönyeli (Osman Özpaşa)

14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-M.Değirmenlik (Ali Özer)

24 KASIM 2024, PAZAR

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Esentepe (Fehim Dayı)

14.00 Cihangir Stadı Cihangir-TH Dumlupınar (İsmail Ercan)

14.00 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-A.Yeşilova (Ferhat Tuna)

25 KASIM 2024, PAZARTESİ

18.30 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Doğan T.Birliği (Utku Hamamcıoğlu)

18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-CB Gençlik Gücü (Hüseyin Eyyüpler)

AKSA 1.Lig

23 KASIM 2024, CUMARTESİ

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-K.Kaymaklı (Şakir Azizoğlu)

14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı Hamitköy-S.Geçitkale (Zekai Töre)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Maraş (Evren Karademir)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Mormenekşe (Kerem Eran)

24 KASIM 2024, PAZAR

14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Çanakkale-Yalova (İbrahim Katmer)

14.00 Dörtyol Yunus Nurol Stadı Vadili-Lapta (Abdullah Genç)

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-A.Kozanköy (Burak Mandıralı)

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-N.Dipkarpaz (Hakan Ünal)