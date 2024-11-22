Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Asbuzu Ticaret arasında “2024-2025 Futbol Sezonu U16 Ligi İsim Sponsorluğu” protokolü için imza töreni gerçekleşti. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleşen protokole KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile Asbuzu Ticaret Direktörü Üzeyir Altuntaş imza attı.

SERTOĞLU: “U16 LİGİ’NİN GELİŞİMİNDEN ÇOK MEMNUNUZ”

İmza sonrası konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Asbuzu ile 3’üncü sezonlarını geçirdiklerini ve istikrarlı işbirliklerinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, U16 Ligi’ne de tüm altyaş kategorilerinde olduğu gibi büyük önem verdiklerini ve sponsorlukların ligin devamlılığı açısından çok değerli olduğunu ifade etti. Sezonlar ilerledikçe lige katılım sayısının da arttığının altını çizen Sertoğlu, “U16 Ligi ciddi anlamda ilgi gören, kalitesi yüksek bir lig haline geldi. Gelişimden çok memnunuz, önümüzdeki sezon U16 Ligi, U17 Ligi olarak devam edecek ve U17 ile birlikte yenilikler de gelecek. Ligdeki futbolcuların gelişimine çok değer veriyoruz. Bu bağlamda U17 Ligi’ni de Elit ve Bölgesel olarak ikiye ayıracağız. Bundaki amaç da takımlar arasındaki dengeyi ve güç farklılıklarını korumak olacak.”dedi.

“GENÇLERLE BİR ARADA OLMAK HER ZAMAN KEYİF VERİR”

Her sezondan ders çıkardıklarını ve gelişmeyi sürdürdüklerini ifade eden Sertoğlu, Asbuzu’nun 3 sezondur koyduğu katkının çok önemli olduğunu ve bu tür liglerde desteğin sadece maddi değil, manevi anlamda da çok değerli olduğunu ifade ederek, “Asbuzu Direktörü Üzeyir Altuntaş’a da tüm camiam ve genç futbolcularımız adına teşekkür ederim. Eminim o da bu işbirliğinden memnundur. Gençlerle bir arada olmak onların spor yapmalarına olanak sağlamak her zaman keyif verir.”dedi.

ALTUNTAŞ: “BU SPONSORLUKTAN BÜYÜK KEYİF ALIYORUZ”

Asbuzu Ticaret Direktörü Üzeyir Altuntaş imza sonrası yaptığı açıklamada, şirket olarak ülke futboluna hizmet vermekten, katkı koymaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. 3 sezondur U16 Ligi’nin isim sponsoru olduklarının altını çizen Altuntaş, “İnanın isim sponsoru olmaktan da öte bu işten büyük keyif alıyoruz ve bu konuda çok güzel geri dönüşler alıyoruz. U16 Ligi’nin hakkını vermek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmayı da sürdüreceğiz. Asbuzu U16 Ligi’nin gerek sosyal yaşamda gerekse de gittikleri her yerde konuşulmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Altuntaş, “KTFF ile yaptığımız işbirliği üçüncü sezonunda. Bu işbirliğinden çok mutluyuz. Ülke gençlerine dokunabilmek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için aracı olmak inanın paha biçilemez bir duygudur.”dedi.

“FUTBOL GENÇLERİMİZ İÇİN ÇOK GÜZEL BİR MOTİVASYON KAYNAĞI”

Altuntaş altyapı liglerine olan desteklerinin devam edeceğini ifade ederek, “Ülke gençliği pamuk ipliğine bağlı. Futbol bunun için çok güzel bir motivasyon kaynağı. Sezonda 40-50 takım bizim sponsoru olduğumuz ligde mücadele ediyor. Bu ligde mücadele eden bin 500’ün üzerindeki çocuğumuzun futbol sahalarında olması, kötü alışkanlıklardan uzak olması, disiplini, sevgiyi, saygıyı ve çalışma azmini öğrenmesi bizim burada attığımız imzalardan da, ligin isminin ne olacağından da çok daha değerlidir. Biz sponsorluğumuza bu gözle bakıyoruz.”diye konuştu. Altuntaş son olarak kendilerine bu imkanı sağlayan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, ligde mücadele eden tüm takımlara, yönetici, antrenör ve futbolculara başarılar diledi.