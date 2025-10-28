Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda şampiyon belli oluyor.
Turnuvada yarı final maçları sonunda Tribün Kıbrıs ve Gelengül Production rakiplerini mağlup edip finale yükselerek şampiyonluk için karşı karşıya gelecekler.
Lefkoşa China Bazaar Gençlik Gücü Kulübü Halı Sahası’nda 29 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’de oynanacak final maçını yine tecrübeli hakem Mehmet Malek yönetecek.
Final karşılaşmasının ardından takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek.