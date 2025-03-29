Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün lider Galatasaray'ı konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 44 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.
Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 karşılaşmada sahadan 22 kez galip ayrılan, 5'inde de berabere kalan namağlup Galatasaray, hanesine yazdırdığı 71 puanla zirvede yer alıyor.
Sezonun ilk yarısındaki derbide Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Oxlade (Amir), Gedson, Rashica, Mario, Rafa Silva. İmmobile
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper, Yunus, Morata, Osimhen