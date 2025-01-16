AKSA futbol liglerinde 2024-2025 futbol sezonu ilk devresi tamamlanırken Süper Lig'de adeta teknik direktör kıyımı oldu. Süper Ligde görev yapan teknik direktörlerde değişimlerin oldukça fazla olması dikkat çekti.

Aksa Süper Lig'de 16 takımdan 12’si teknik adam değişikliğine giderken, sadece 4 takım sezona başladıkları teknik adamlarla yola devam etti.

12 TAKIM TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİ

AKSA Süper Lig'de ilk devre geride kalırken ilk devreyi puan farkı ile lider tamamlayan Miracle Değirmenlik, zirve mücadelesi veren son 5 sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü, zirve mücadelesi veren üst sıralardaki takımlardan Doğan Türk Birliği, Lefke, Mesarya, lige istedikleri gibi başlayamayan, daha sonra toparlanan Tremeşeli H. Dumlupınar, Alsancak Yeşilova, lige kötü başlayan ve son haftalarda toparlayan Gönyeli, Göçmenköy, ilk devrede istenilen sonuçları alamayan ve beklentilerin oldukça gerisinde kalan Karşıyaka, DND L. Gençler Birliği, lig öncesinde KTSYD kupasını kazanarak lige moralli giren Yenicami, ligin dibine demir atan Karşıyaka teknik adam değişikliklerine giden takımlar oldular

İSTİKRARI 4 TAKIM SAĞLADI

Lig’de ilk devrede Cihangir teknik direktör Toygar Davulcu, Çetinkaya Serkan Önet, China Bazaar Gençlik Gücü Turan Altay ve Esentepe ise Kılıçali Kahraman yollarına devam ederek lige başladıkları teknik adamlarla devreyi tamamlayan takımlar oldular.

İLK DEVREDE 5 TEKNİK ADAM İKİ FARKLI TAKIMDA ÇALIŞTI

Süper Lig'de ilk devrede Karşıyaka’da görev yapan teknik direktör Mehmet Bolkan, görevinden ayrıldıktan sonra Gönyeli’de, Göçmenköy’de görev yapan teknik direktör Nazım Aktunç, görevinden ayrıldıktan sonra Mağusa Türk Gücü’nde; Yenicami’de görev yapan teknik direktör Hasan Topaloğlu, görevinden ayrıldıktan sonra Lefke’de; Miracle Değirmenlik’te görev yapan teknik direktör Özgü Bayraktar, görevinden ayrıldıktan sonra Göçmenköy’de; Tremeşeli H. Dumlupınar’da görev yapan teknik direktör Evren Bahtıkara, görevinden ayrıldıktan sonra DND L. Gençler Birliği’nde görev alarak iki farklı takımda görev yapan teknik adamlar oldular.