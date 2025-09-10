Kuzey Kıbrıs Futbol Antrenörleri Derneği tarafından bu yıl 3. Kez organize edilen 3. Süleyman Göktaş Antrenörler Kupası Aslanköy’ün oldu.

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Şahin Coşkun’un yaptığı 3. Süleyman Göktaş Antrenörler Kupası maçında Baf Ülkü Yurdu ile Aslanköy karşı karşıya geldi.

İki takımında maç boyunca birçok pozisyon yakaladığı karşılaşmada Aslanköy 38. Dakikada golcüsü Erhan Çınar ile 1 – 0 öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı. İkinci devre karşılıklı ataklarla geçerken 83. dakikada Erhan Çınar frikik golüyle skoru 2 – 0 yaparken Baf Ülkü Yurdu 87. dakikada Hakan’la skoru 2 – 1 yaparak umutlanmasına karşın maç 2 – 1 skorla tamamlandı ve kupa Aslanköy’ün müzesine gitti.