Hayat pahalılığına ilişkin yasa tasarısını protesto amacıyla hafta başında Cumhuriyet Meclisi önünde düzenlenen grev ve eylemlerde yaşanan olaylara karıştıkları gerekçesiyle polise çağırılan sendika yetkilileri, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde ifade verdi.

İfadelerinin ardından açıklama yapan, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, haklarında okunan suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, birçok sendika yetkilisine dava okunduğunu, bir kısmının önceki gün ifade verdiğini, diğerlerinin ise ifade vermeye devam edeceğini söyledi.

Maviş, polis tarafından üç başlıkta dava okunduğunu kaydederek, bunların barikatın açılması sırasında oluşan hasar, görevli polisi engelleme ve darp ile eylem sırasında yapılan bildirinin okunmasına karşı “duymamazlıktan gelerek ayaklanma başlatıldığı” gerekçelerine dayandığını söyledi.

Eylem sırasında orantısız güç kullanıldığını savunan Maviş, polis tarafından su sıkıldığını ve biber gazı olduğunu düşündükleri kimyasal maddelere maruz kaldıklarını ileri sürdü.

Söz konusu kimyasalın göz, yüz ve vücudun çeşitli bölgelerinde yanmaya neden olduğunu ve etkisinin günlerce sürdüğünü belirten Maviş, orantısız güç kullandığını öne sürdükleri polisler hakkında da şikâyetçi olduklarını kaydetti.

Hür-İş ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, haklarında yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, esas şiddete maruz kalan tarafın kendileri olduğunu savundu.

Polisin müdahalesini “dengesiz” olarak nitelendiren Serdaroğlu, olayla ilgili polise şikâyette bulunduklarını kaydetti.

KİEF ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, haklarında okunan suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, ülkenin geleceği için verdikleri mücadeleden geri adım atmayacaklarını söyledi.

“Meydanlarda ve Meclis önünde hakkımızı aradık diye bize suçlama getirilecek ve dava okunacaksa, ne suçlamalardan ne de bu mücadele uğruna bedel ödemekten korkarız” diyen Bengihan, çocukların ve ülkenin geleceği için hak aradıklarını ifade etti.

Pazartesi günü düzenlenen eylem sırasında sendika yetkilileri ile polis arasında arbede yaşanmış, bazı sendika yetkilileri ise dün polise çağrılarak ifadeleri alınmıştı.