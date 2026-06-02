Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Lefke Bölgesi İmar Planı'nın derhal yürürlüğe konulması, kıyıların ve tarım arazilerinin korunması çağrısında bulundu.

Dernek, Gaziveren ve Lefke kıyılarında “gelişim”, “yatırım” ve “turizm” adı altında yürütülen politikaların bölgenin geleceğini tehdit ettiğini savundu, eleştirilerde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, yeniden gündeme getirilen hazine arazilerinin tahsisi ve kamusal alanların büyük şirketlere devredilmesine yönelik girişimlerin, yalnızca bir arazi meselesi olmadığı ifade edildi.

Bu tür girişimlerin Lefke'nin kimliğini, üretim kültürünü, sosyal yapısını ve doğal mirasını doğrudan ilgilendiren ciddi bir kamusal sorun olduğu belirtilen açıklamada, Gaziveren’de başlayan ve giderek Bağlıköy, Yeşilyurt, Cengizköy ve Çamlıköy’e kadar yayılan "yapılaşma baskısının" bölgenin doğal ve kültürel dokusunu tehdit ettiği kaydedildi.

Lefke bölgesinin üretimden koparıldığı, tarımsal karakterini kaybetmeye zorlandığı ve giderek spekülatif bir inşaat baskısı altına sokulduğu ileri sürülen açıklamada, tarımsal alanların, hazine arazilerinin ve kamusal kullanım alanlarının büyük ölçekli yatırım projelerine açılmasının bölgenin demografik yapısını, ekonomik dengelerini ve sosyal dokusunu geri dönülmez biçimde değiştireceği savunuldu.

Açıklamada, Gaziveren’de geçmişte hayvancılık amacıyla kullanılan ve daha sonra farklı statülere dönüştürülen kamu arazilerinin büyük yatırımcılara verilmek istenmesinin köy halkında ciddi rahatsızlık yarattığı kaydedildi.

Sürecin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerektiği belirtilen açıklamada, “Hangi araziler için başvuru yapılmıştır? Hangi projeler planlanmaktadır? Bölgenin altyapı kapasitesi bu projeleri karşılayabilecek durumda mıdır? Çevresel etki değerlendirmeleri yapılmış mıdır?” şeklinde sorular soruldu.

“Özellikle Gaziveren kıyılarında sahil koruma bandının ve kamusal erişim hakkının yok sayılması, kıyıların parça parça özelleştirilmesi anlamına gelmektedir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, sahillerin yatırımcıların değil, halkın ortak yaşam alanları olduğu vurgulandı.

Plansız ve kontrolsüz büyümenin sürdürülebilir olmadığı ifade edilen açıklamada, “Bizler Lefke'nin betonlaşarak değil; üretimle, tarımla, ekolojik turizmle, kültürel mirasıyla ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle gelişmesini savunuyoruz.” denildi.

Hazine arazilerine ilişkin tahsis ve devir süreçlerinin kamuoyuna açık ve şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kıyı koruma kuralları ve sahil koruma bandı tavizsiz uygulanmalıdır. Tarımsal alanların ve doğal yaşam alanlarının yapılaşmaya açılmasına son verilmelidir. Orkide Vadisi ve bölgenin ekolojik zenginlikleri etkin biçimde korunmalıdır. Yerel halkın görüşü alınmadan bölgenin geleceğini etkileyecek kararlar üretilmemelidir. Yapılaşma politikaları bilimsel veriler, altyapı kapasitesi ve gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden değerlendirilmelidir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Lefke'nin geleceğinin birkaç şirketin yatırım planlarına değil; bu topraklarda yaşayan insanların ortak iradesine emanet edilmesi gerektiğine de işaret edildi.