Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Altunç, bozulan çevre ve plansız yapılaşma nedeniyle halkın yağmurdan korkar duruma geldiğini kaydetti.

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Altunç,

“Küresel ısınma, iklim değişikliği, su baskını ve sel tamamen insan kaynaklıdır ve ektiğimizi biçeriz.” dedi. Altunç, mesajında, “Bereket, felakete dönüşmeden su yönetimi yapılmalı, Meteoroloji Mühendisliği görüş ve tavsiyeleri felaketten çok önce değerlendirilmelidir.” ifadelerine yer verdi.