Tanınmış iş insanı Halil Can Demirezen, sağlık alanındaki anlamlı katkılarına bir yenisini daha ekledi.

Demirezen’in bağışlarıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Servisi tamamen yenilenerek modern bir görünüme kavuştu.

Gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sayesinde hem hastaların daha konforlu bir ortamda hizmet almasının hem de sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda görev yapmasının önü açıldı.

İş insanı Halil Can Demirezen, yalnızca iş dünyasındaki başarılarıyla değil, toplumsal fayda sağlayan projelere verdiği destekle de adından söz ettiriyor. Sağlık sektörüne yaptığı katkılarla dikkat çeken Demirezen, yaklaşık bir yıl önce de 112 Acil Servis’in kullanımına tam donanımlı bir ambulans bağışlayarak önemli bir ihtiyacın karşılanmasına öncülük etmişti.

Bu son bağışıyla birlikte Demirezen, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.

“ÖRNEK OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ”…

Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Birtan’ın yurt dışında bulunması nedeniyle teşekkür plaketi, Dr. Mustafa Kalfaoğlu tarafından Halil Can Demirezen’e takdim edildi.

Mustafa Kalfaoğlu, KBB Servisi’nin uzun süredir ciddi bir yenilemeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, Demirezen’in desteği sayesinde bölümün baştan sona yenilendiğini ifade etti. Kalfaoğlu, yapılan bu anlamlı katkının diğer hayırseverlere de örnek olmasını dileyerek iş insanı Demirezen’e teşekkür etti.

TOPLUMA DEĞER KATAN BİR İSİM…

Sağlık alanında gerçekleştirdiği bağışlarla binlerce insanın hayatına doğrudan dokunan Halil Can Demirezen, sosyal sorumluluğun en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Hastanelerin ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşan ve imkanlarını toplum yararına kullanmayı sürdüren Demirezen’in bu anlamlı desteği, sağlık camiasında ve kamuoyunda takdirle karşılandı.